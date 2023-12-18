ФСБ сообщила о задержании в Ижевске мужчины 1990 года рождения, который «по заданию украинской террористической организации» готовил теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Об этом говорится на сайте спецслужбы.

«У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности», — сообщается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205) и об участии в деятельности террористической организации ( ч. 2 ст. 205.5 УК).

ТАСС опубликовало видео задержания мужчины, на котором подозреваемый говорит, что в доме своих бабушки и дедушки «разламывал подшипники для поражающих элементов» самодельного взрывного устройства и хранил их в «баночке» объемом около 700 г.

11 декабря ФСБ отчиталась о раскрытии в Крыму «глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети» украинских спецслужб, члены которой, как утверждается, готовили теракты против чиновников, российских военных, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.