В Нижегородской области в ходе боя были застрелены двое уроженцев Средней Азии, готовивших теракт с использованием БПЛА. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии, приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации», — заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемые по указанию украинского куратора изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами, чтобы совершить теракт на одном из предприятий нефтехимической промышленности.

«Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем», — отметили в ЦОС.

На месте происшествия были изъято два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова.

«В телефонах преступников обнаружена переписка с куратором, свидетельствующая о подготовке диверсионно-террористического акта, а также координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием», — добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.

21 апреля сотрудники ФСБ задержали жителя Волгоградской области, подозреваемого в захвате городской администрации и в передаче Украине сведений об отправленных на военную операцию заключенных. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, задержанный связался с представителями подконтрольных Главному управлению разведки (ГУР) Украины организаций, которые в России признаны террористическими и запрещены, и «поддерживал отношения» с ними «для оказания им помощи».