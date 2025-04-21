Ранее судимый житель Волгоградской области задержан по подозрению в подготовке захвата городской администрации и в передаче Украине сведений об отправленных на СВО заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о тайном сотрудничестве с другим государством, международной или иностранной организацией (ст. 275.1 УК), ему грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

По версии следствия, задержанный по собственной инициативе связался с представителями подконтрольных Главному управлению разведки (ГУР) Украины организаций, которые в России признаны террористическими и запрещены, и «поддерживал отношения» с ними «для оказания им помощи».

В частности, утверждает ФСБ, мужчина передавал своим украинским контактам сведения об осужденных россиянах, которые в местах лишения свободы подписали контракт на участие в СВО. Взамен он якобы рассчитывал получить финансовую поддержку и оружие для «захвата городской администрации Волгограда».

Напомним, 14 апреля ФСБ сообщала о задержании гражданина Молдовы, который прибыл в Россию для подготовки и совершения терактов. По данным российской спецслужбы, мужчина 2001 года рождения был завербован ГУР в 2023 году и получил позывной «Макс». В Кишиневе куратор из Украины передал ему деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами, в котором был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое, заявили в ФСБ.