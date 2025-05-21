Управление ФСБ по Амурской области сообщило о задержании мужчины, которого обвиняют в подготовке теракта на Транссибирской магистрали. Также, по сообщению ведомства, он готовился вступить в запрещенную террористическую организацию, чтобы вести боевые действия против России.

ФСБ опубликовала видео эпизодов задержания и допроса обвиняемого. Мужчина получил задание от украинских кураторов через Telegram, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. На допросе он рассказал, что должен был собрать самодельное взрывное устройство. На месте диверсии ему поручили сделать три фотографии: места диверсии, самого СВУ и результата подрыва рельсов.

Возбуждено дело по статье 275 Уголовного кодекса России (“Государственная измена”). Также ранее были возбуждены уголовные дела о подготовке к диверсии и причастности к террористическому сообществу.

Обвиняемый взят под арест, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Накануне, 20 мая, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который вместе с сообщником готовил транзит примерно 1,1 тонны кокаина через территорию России.