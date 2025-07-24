Девять россиян были задержаны в восьми регионах за призывы к убийству служащих в Вооруженных силах. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности.

Представители спецслужбы уточнили, что задержания были произведены на территории Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской и Ярославской областей, а также в Еврейской автономной области и Краснодарском крае.

Задержанные подозреваются в причастности к публикации в соцсетях и мессенджерах призывов убивать российских военных, работников правоохранительных органов и членов их семей. У них были изъяты средства коммуникации, которые применялись для публикации этих призывов.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма), а также ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Задержанные находятся под стражей, им грозит до семи лет лишения свободы.

«Основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний», — предупредили в ФСБ.

Представители спецслужбы также обратились к россиянам с призывом сохранять бдительность и нетерпимость «к таким провокациям злоумышленников» в сети, чтобы избежать «необдуманных противозаконных действий», влекущих за собой уголовную ответственность.

«В этой связи ФСБ России вновь обращает внимание граждан, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба безопасности Российской Федерации», — сказано в публикации

20 июля в ФСБ сообщили, что житель Челябинской области разбил кувалдой медиаэкран с именами российских бойцов, погибших в зоне военной операции на Украине, на Аллее славы в парке культуры и отдыха имени П. И. Пилютова в городе Аша после переписки «с неизвестным ему лицом, действующим в интересах Украины».