В Челябинской области арестовали местного жителя, который разбил кувалдой медиаэкран с именами российских бойцов, погибших в военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля на Аллее славы в парке культуры и отдыха имени П. И. Пилютова в городе Аша. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в темной одежде и балаклаве ударил по медиаэкрану кувалдой. После этого подозреваемый скрылся в другом регионе, но его оперативно задержали.

По версии следствия и ФСБ, мужчина «путем переписки в мессенджере вступил в преступный сговор с неизвестным ему лицом, действующим в интересах Украины».

«В ходе общения у них возник совместный преступный умысел, направленный на умышленное повреждение мемориального сооружения», — говорится в пресс-релизе СК.

По версии следствия, обвиняемый, ударив по медиаэкрану, «цинично пренебрег нормами морали», выразил явное неуважение к обществу и действовал из хулиганских побуждений. У мужчины нашли видеокамеру, на которую он снимал свои действия.

Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело об уничтожении памятников погибших при защите Отечества или его интересов (п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК).

В Петербурге в начале июля задержали волгоградца, который в пьяном виде написал признание в любви девушке поверх плакатов, посвященных Великой Отечественной войне. Возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст.214 УК) и публичной реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК).