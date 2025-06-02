Сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю задержали двоих молодых людей на участке Дальневосточной железной дороги. По данным силовиков, двое 19-летних местных жителей пытались поджечь релейные шкафы.

Как сообщает ФСБ, молодые люди действовали по указанию украинских спецслужб. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Подозреваемым предъявлены обвинения, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Обоим грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Приморья Игорь Савченко напомнил, что украинские спецслужбы активно используют интернет и мессенджеры «для вовлечения россиян в противоправную деятельность». По его словам, вербовщики дают подробные инструкции, как наносить вред транспортной инфраструктуре и скрывать следы преступления.

«Убеждают, что в противном случае их действия квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар», — отметил Савченко.

Следственный комитет 30 мая отчитался о предотвращении теракт в Москве по заданию украинских спецслужб. В переписке задержанного были обнаружены данные о схроне, где было спрятано самодельное взрывное устройство.