В Москве предотвратили теракт, который готовился по зданию украинских спецслужб, сообщили в Следственном комитете (СК). Обвиняемый арестован, против него возбуждено уголовное дело.

Правоохранители провели обыск по месту жительства арестованного. У него изъяли мобильный телефон, в котором обнаружили переписки с куратором украинских спецслужб, сообщает пресс-служба СК. В ходе общения собеседник дал задание забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.

«Проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ). По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении СК.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). Среди прочего он обвиняется в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Телеграм-канал Mash утверждает, что арестованный — 26-летний житель Кировской области, который в 2023 году переехал в Москву «на заработки». Три месяца назад его якобы завербовали украинские спецслужбы. От кураторов он должен был получить СВУ и инструкции, чтобы устроить взрыв на Красной площади на 9 мая. За выполнения ему обещали деньги и помощь с выездом за границу.

Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт, 10 мая мужчину арестовали. Как отмечает Mash, о произошедшем стало известно только 30 мая, поскольку все это время шли следственные действия.

При обыске у обвиняемого нашли карты с маршрутами и инструкции. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает Mash. Среди прочего, по данным телеграм-канала, 19 мая президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом рассказал о предотвращении этого теракта.

В середине мая ФСБ отчиталась, что в пяти российских городах были задержаны шесть человек за подготовку нападений на школы в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. У фигурантов были изъяты компоненты для изготовления СВУ и зажигательных устройств, оружие и другие материалы.

Одновременно с этим были задержаны 57 администраторов каналов и чатов в Telegram с террористическим и неонацистским контентом. По данным ФСБ, «в средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора».