В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали семерых участников запрещенной в России международной террористической организации (МТО), передает ТАСС. Членов ячейки курировал эмиссар из Польши, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. О какой именно организации идет речь, не уточняется.

Как утверждает ФСБ, участники МТО — граждане одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, они по указанию польского эмиссара «распространяли террористическую идеологию и вербовали новых сторонников» среди мусульман и мигрантов, а на конспиративных собраниях занимались вербовкой новых сторонников. Идеология членов ячейки была нацелена на насильственный захват власти и создание «Всемирного халифата», сообщает ЦОС ФСБ.

По местам жительства участников МТО были проведены обыски, правоохранители изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные устройства. В отношении двух задержанных — лидеров группировки — возбудили уголовные дела. Остальных задержали по административной статье, их планируют выдворить из страны.

21 мая ФСБ сообщила о задержании мужчины, которого обвиняют в подготовке теракта на Транссибирской магистрали. По сообщению ведомства, он готовился вступить в запрещенную террористическую организацию, чтобы вести боевые действия против России. Как утверждается, задания он получал от украинских кураторов через мессенджер Telegram.

В начале мая ФСБ задержала иностранного гражданина, пытавшегося поджечь кафедральный собор в Барнауле с помощью канистры с дизельным топливом. Подозреваемый действовал «в целях дестабилизации деятельности органов власти», сообщили в спецслужбе.

5 мая сотрудники ФСБ задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который подозревается в подготовке теракта на железной дороге по заданию запрещенного в России украинского военизированного объединения.