Сотрудники ФСБ задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который подозревается в подготовке теракта на железной дороге по заданию запрещенного в России украинского военизированного объединения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

«По заданию куратора планировалось установить на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги филиала ОАО „РЖД“ самодельное взрывное устройство, способное осуществить разрушение железнодорожного подвижного состава», — сказано в сообщении.

По данным следствия, задержанный, разделяя взгляды запрещенного в РФ украинского военизированного объединения, вступил с его членом в сговор через Telegram.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ФСБ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

2 мая в Дагестане задержали женщину 1996 года рождения, подозреваемую в подготовке теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Спецслужба также называла задержанную сторонницей запрещенной в России международной террористической организации, но не уточняла, какой именно. По данным ФСБ, она планировала подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Правоохранители изъяли у нее компоненты для изготовления СВУ.

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