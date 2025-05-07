ФСБ задержала иностранного гражданина, пытавшегося поджечь кафедральный собор в Барнауле. Инцидент произошел в апреле, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Алтайскому краю.

В ФСБ сообщили, что иностранец 2004 года рождения действовал в интересах международной террористической организации. Устроить поджог он пытался с помощью канистры с дизельным топливом. Подозреваемый действовал «в целях дестабилизации деятельности органов власти», уточнили в спецслужбе.

На опубликованных РИА Новости кадрах видно, как молодой человек наполняет канистру бензином на автозаправке днем, а вечером его задерживают возле здания собора «при попытке совершения теракта».

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Иностранца взяли под стражу.

В июле 2024 года был задержан и арестован гражданин России и Таджикистана Идрис Идибеков, обвиняемый в попытке совершения теракта в православном храме города Майкопа в республике Адыгея. По версии следствия, он планировал убить охрану и священнослужителей, а затем поджечь храм.

ФСБ отмечала, что Идибеков состоит в запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО). Теракт мужчина собирался снимать на камеру, а запись выложить в интернет «в целях пропаганды идей» террористической организации.