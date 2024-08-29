В РПЦ разработали план усиления антитеррористической защиты храмов на фоне роста числа терактов и активизации деятельности боевиков, рассказала RTVI руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Сейчас разосланы циркулярные письма с подробными инструкциями в адрес настоятелей о наличии тревожных кнопок в нужных случаях, о выполнении требований правительственного постановления, которое устанавливает особенности антитеррористической защиты культовых зданий», — заявила она.

По мнению Чернеги, в настоящий момент нет необходимости в создании отдела безопасности при РПЦ.

«Как правило, при храмах имеются свои охранники, и наличие охраны, кстати, требуется правительственным постановлением. В некоторых случаях, в зависимости от категории антитеррористической защищенности, требуется и частная охранная организация. Поэтому пока вопрос о создании какого-то специального центра или подразделения не стоит», — пояснила она.

Говоря о возможном внесении изменений в законодательство для повышения безопасности храмов, Чернега напомнила, что необходимые корректировки уже были внесены и теперь необходимо добиться их исполнения.

«Законодательство не так давно корректировалось. Упомянутое постановление было принято всего три-четыре года назад. Оно реализуется. Более того, в прошлом году у нас в законодательстве появилась норма об уголовной ответственности для руководителей организации за невыполнение требований по антитеррористической защищенности. А административная ответственность давно введена. Поэтому, на наш взгляд, достаточные меры уже предприняты. Нужно просто их исполнять, добиться их исполнения», — заключила она.

Теракты в храмах

По данным МВД, в январе-июне 2024 года в России было зарегистрировано 1651 преступление террористического характера, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель в сравнении с аналогичными периодами последних 18 лет, отмечает ТАСС.

В результате нападения боевиков на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, 46 пострадали. В ходе нападения в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, служивший в храме более 40 лет. По словам его дочери, боевики забежали в церковь и подожгли икону, после чего открыли огонь.

В июле ФСБ отчиталась о предотвращении террористической атаки на православный храм в Майкопе, которую готовил выходец из Центральной Азии. Спецслужба сообщала, что он планировал убийство священнослужителей и поджог здания.

В конце июля ФСБ сообщила о задержании трех жителей Каспийска в Дагестане по делу о подготовке нападения на православный храм и сотрудников правоохранительных органов. В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что задержанные были «приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации», однако не указали, какой именно.

В августе стало известно о задержании шестерых жителей Ингушетии, которые, по данным ФСБ, разрабатывали план нападения на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа. По адресам проживания задержанных были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, а также символика неназванной террористической организации.

Поручение патриарха

После теракта в «Крокус Сити Холле» патриарх Кирилл распорядился повысить уровень безопасности в храмах и приходских строениях.

«В связи с введением в городе Москве уровня повышенной антитеррористической защищенности <…> следует оперативно дать указания руководству приходов, Патриарших подворий и монастырей Московской епархии о необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности храмов и приходских строений, в особенности в дни проведения праздничных богослужений с участием большого количества верующих», — говорится в тексте письма.

В частности, патриарх поручил оперативно проверить наличие в храмах инженерно-технических средств охраны и квалифицированной физической защиты, а также обеспечить исправную работу противопожарной защиты зданий и помещений.

«Следует поддерживать оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, при возникновении чрезвычайных ситуаций оказывать все необходимое содействие экстренным службам и силовым структурам», — отмечается в распоряжении.