Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении теракта в православном храме города Майкопа в республике Адыгея. По данным спецслужбы, предполагаемый террорист собирался убить охрану и священнослужителей, а затем поджечь храм.

Нападение готовил выходец из Центральной Азии, состоящий в запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО), сообщили в ведомстве.

При подготовке к теракту он провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

По данным ФСБ, мужчина планировал снимать теракт на камеру, а затем выложить запись в интернет «в целях пропаганды идей» террористической организации. После атаки он собирался скрыться за рубежом, добавили в ведомстве.

«В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства», — говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), продолжаются неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

23 июня вооруженные боевики обстреляли и подожгли синагоги и православные церкви в Махачкале и Дербенте, а также напали на пост ДПС. Погибли 22 человека ― охранники синагог, священник Николай Котельников, служивший в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, и 17 правоохранителей. Более 40 человек пострадали.

Во время контртеррористической операции были убиты пятеро боевиков. В числе нападавших оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района и секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Омарова, а также боец ММА Гаджимурад Кагиров.