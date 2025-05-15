В пяти российских городах были задержаны шесть человек за подготовку нападений, в том числе на школы. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ), передает ТАСС.

По данным спецслужбы, профилактические рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи прошли в 81 российком регионе.

«В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», — отметили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что у задержанных были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.

Также были задержаны 57 администраторов каналов и чатов в Telegram с террористическим и неонацистским контентом. По данным спецслужбы, «в средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора».

7 мая ФСБ задержала иностранного гражданина, пытавшегося поджечь кафедральный собор в Барнауле с помощью канистры с дизельным топливом. Подозреваемый действовал «в целях дестабилизации деятельности органов власти», уточнили в спецслужбе.

За два дня до этого был задержан житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который подозревается в подготовке теракта на железной дороге по заданию запрещенного в России украинского военизированного объединения.