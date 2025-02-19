Сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. Силовики проводят оперативные действия. Он подозревается в растрате в особо крупном размере. Максимально наказание по этой статье до десяти лет лишения свободы, сообщает «Ъ-Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

«Нечаева подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Силовики проводят обыски в доме задержанного и в министерстве», — пишет издание.

Согласно информации на сайте регионального министерства транспорта, Нечаева назначили на пост в 2019 году. До этого он работал заместителем начальника отдела проектирования в ОГУП «Челябинскавтодор» с 2010 по 2012 год. Затем чиновник три года возглавлял отдел производственно-технического надзора. С 2015 по 2019 год Нечаев был начальником управления дорожного хозяйства Миндортранса Челябинской области.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на источник, кроме Нечаева под следствием оказался первый замначальника правового управления Миндортранса Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций.

«Среди них бывший руководитель АО «Южуралмост» Геннадий Вильшенко, ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Им инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере», — отметил источник.

17 февраля ФСБ задержали замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгения Полуянова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ по части 3 статьи 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями» (максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет). Также силовики задержали двух его заместителей — Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко.