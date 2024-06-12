Пользователи столкнулись с массовым сбоем доступа к сайтам российских авиакомпаний. Об этом сообщается в телеграм-канале «ГосСОПКА Центр».

Речь идет об авиакомпаниях Nordwind, S7, и «Россия», а также аэропорте «Домодедово», туроператоре «Пегас Туристик» и производителе ПО для авиакомпаний «АвиаБит».

ГосСОПКА — Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, которая создана и контролируется ФСБ.

26 мая прием и выдачу отправлений из-за сбоя на сервере приостановил сервис доставки посылок СДЭК, также перестали открываться его сайт и приложение. Ответственность за остановку работы СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Ее представители сообщили, что использовали вирус-шифровальщик, чтобы вывести из строя приложение оператора.

29 мая сайт СДЭК частично восстановил работу, а пункты выдачи заказов начали выдавать посылки. 3 июня сервис отчитался о возобновлении доставки и приема отправлений. На следующий день стало известно, что специалисты по кибирбезопасности обнаружили в Сети несколько ссылок на сервисы Google, в частности «Google Таблицы», где размещены данные отправлений СДЭК за апрель — номера накладных, причины задержек, информацию о посылках и их отправителях (физлицах и юрлицах).

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что если компания не сможет закрыть все уязвимости, то утечка повторится.