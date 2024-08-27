ФСБ возбудила уголовные дела в отношении еще двух иностранных журналистов, которые сняли репортажи из города Суджи в Курской области. Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в период с 17 августа фигурантами уголовных дел стали уже семь журналистов иностранных СМИ.

Дела по статье о незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК) заведены против журналиста немецкой Deutsche Welle (DW)* Николаса Конолли и журналистки украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной, отметили в ЦОС ФСБ.

Репортаж Натальи Нагорной с территории, контролируемой ВСУ, вышел в украинских СМИ 14 августа. На прошлой неделе, 22 августа, репортаж своего журналиста из Суджи опубликовала DW*.

Ранее ФСБ уже завела аналогичные дела в отношении итальянской журналистки Стефани Баттистини и оператора Симона Трайни, которые также сняли репортаж из Суджи. В итальянской телерадиокомпании RAI после этого сообщили, что решили «временно вернуть» Баттистини и Трайни из Украины в Италию.

Позже были заведены дела против журналиста американского телеканала CNN Ника Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко. Они также незаконно пересекли границу России и провели видеосъемки в районе Суджи, отмечали в ФСБ.

Максимальное наказание, предусмотренное за нарушение ст. 322 УК, — лишение свободы на срок до пяти лет. В ФСБ говорили, что журналистов, незаконно пересекших границу, объявят в международный розыск.

Правоохранительные органы изучают также действия в Судже журналистов газеты The Washington Post (WP), отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В статье WP говорилось, что журналисты издания попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов