ФСБ России возбудила уголовное дело против итальянской журналистки Стефани Баттистини и оператора Симона Трайни за репортаж из города Суджи Курской области, который частично оказался под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отмечается в пресс-релизе, дело заведено по статье о незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса). Максимальное наказание, предусмотренное за это правонарушение, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Помимо того, «проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов» о том, что на территории российского пункта пропуска Суджа находился корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш, отметили в ЦОС ФСБ. По результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

В итальянской телерадиокомпании RAI 17 августа сообщили, что «исключительно в целях обеспечения безопасности и личной защиты» приняли решение «временно вернуть» Баттистини и Трайни в Италию.

О том, что против Баттистини и Трайни могут возбудить уголовное дело, стало известно еще в пятницу, 16 августа. Комментируя эти сообщения, Европейская федерация журналистов (EFJ) присоединилась к своему итальянскому филиалу FNSI, заявив, что решительно осуждает планы российских властей подвергнуть журналистов уголовному преследованию.

«EFJ считает, что эти запугивания равносильны цензуре и направлены на то, чтобы не допустить информирования общественности о проводимых операциях», — заявили в организации.

Там отметили, что в настоящее время Баттистини и Трайни «находятся в безопасности на Украине». В воскресенье, 18 августа, они должны вылететь в Милан, пишет Reuters.

В МИД России в пятницу сообщили, что вызвали посла Италии Чечилию Пиччони из-за действий съемочной группы RAI, «незаконно проникшей» на территорию России. В министерстве заявили, что действия итальянских журналистов подпадают под действие российского Уголовного кодекса.

Посещение Курской области представителями западной прессы возмутило российских блогеров — в частности, телеграм-канал «Рыбарь» задался вопросом о том, что российская сторона собирается делать с иностранными журналистами, «шастающими по Суджанскому району, оккупированному ВСУ».

Комментируя новость о вызове в МИД итальянского посла, «Рыбарь» назвал дипломатический протест «максимально беззубым поведением, с которым, к сожалению, ничего сделать не получится». По его словам, итальянской стороне на это «плевать».