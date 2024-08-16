Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему контролируют часть территории Курской области России, на которую они начали атаку 6 августа. В пятницу, 16 августа, ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, что Z-блогеры связали с попыткой отрезать этот район от снабжения. Украинские СМИ утверждают, что в центре Суджи якобы снесен памятник Ленину, однако мэр города Виталий Слащев не подтвердил эту информацию. На телеканале CNN между тем вышел репортаж с пограничного пункта пропуска «Суджа», который вызвал возмущение провоенных каналов. RTVI собрал, что известно к этому часу.

Разрушен мост через Сейм

Изначально о разрушении моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области сообщили Z-блогеры, после чего информацию об этом подтвердил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что находится на связи с местной администрацией.

По словам Смирнова, продолжает работу оперативный штаб, «по итогам будут опубликованы соответствующие решения».

Телеграм-канал «Старший Пограннаряда» сначала сообщил, что ВСУ ударили по мосту ракетами HIMARS, но позднее уточнил, что удар был нанесен с помощью двух авиабомб. Военкор Юрий Котенок написал, что «предварительно, били из “Хаймарса”»; о «нескольких ударах из РСЗО HIMARS» пишет и канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинучка.

По оценке канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удары по мостам нанесены в рамках попыток ВСУ «отрезать Глушковский район от снабжения, затрудняя переброску подкреплений».

Часть Глушковского района оказалась отрезана (порядка 30 населенных пунктов), эвакуировать мирное население теперь можно только по воде, подчеркнул канал. Удары наносятся и по мосту в селе Званное Глушковского района, сказано в сообщении.

Погибли волонтеры

В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в Курской области погибли два активиста общероссийского движения «Народный фронт» (ОНФ), которые помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

Как сообщили в пресс-службе президентского движения, в состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, еще один получил ранения.

Погибли медик гуманитарной миссии молодежного крыла «Народного фронта» в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ регионального исполкома ОНФ в ДНР Давид Соколов. Пострадавший — замруководителя регионального исполкома «Народного фронта» в Краснодарском крае Федор Геращенко, он госпитализирован.

По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, что активисты работали в Глушковском районе Курской области.

«Сложная оперативная обстановка»

«Рыбарь» отмечает, что ВСУ «не оставляют попытки продвинуться вглубь российской территории» в Курской области. Российские ВС наносят огневое поражение «по местам сосредоточения украинского личного состава и техники», пишет канал.

По его данным, «сложная оперативная обстановка» складывается в Глушковском районе Курской области, где ВСУ «приступили к массированному обстрелу мостов». Ударами ВСУ уничтожен один из пролетов моста через реку Сейм, удары наносятся и по мосту в Званном, сказано в сообщении.

«Таким образом противник пытается разрушить логистические маршруты ВС РФ, вероятно, готовясь к вторжению на этом участке со стороны Теткино», — полагает «Рыбарь».

Техника ВСУ уничтожена в Кореневском районе у границы в Гордеевке, а в районе Каучука и Анастасьевки «противник безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение», сказано в публикации.

В Минобороны 16 августа сообщили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 2,8 тыс. военнослужащих, 41 танк и 40 бронетранспортеров.

Что в Судже

В Суджанском районе идут боестолкновения в пригородах Суджи у Мирного и Казачьей Локни, отражена атака ВСУ в районе Русского Поречного; в Беловском районе ВС России «восстановили позиции» в районе населенного пункта Гирьи, продолжаются бои в районе Камышного и Спального, рассказал «Рыбарь».

По словам Звинчука, в Судже «все не так хорошо». «К сожалению, приходится констатировать, что есть противник, который делает акцент в большинстве своем на западную часть города. Восточная пока оспаривается, но тем не менее в западной части противник присутствует», — сказал Звинчук в эфире RTVI.

Украинские СМИ пишут о сносе памятника Ленину, который стоял на центральной площади Суджи. Как отмечает издание «Страна.ua», фото постамента без памятника опубликовала советница главы офиса президента Украины Дарья Заривная.

Этот кадр распространился и по российским околовоенным каналам, однако мэр Суджи Виталий Слащев не смог подтвердить RTVI информацию о сносе памятника. «Достоверной информации нет», — сказал он.

«Шастающие» западные журналисты

Возмущение Z-блогеров вызвали журналисты западных СМИ — в частности, репортаж с захваченного ВСУ пограничного пункта пропуска «Суджа» выпустил CNN. Одного из украинских военнослужащих корреспондент телеканала Ник Пэйтон Уолш спросил о целях операции ВСУ в Курской области, но тот в ответ заявил, что «финальный результат» никто не знает.

Провоенный канал «Старше Эдды» в этой связи написал, «по CNN идут репортажи, где американские журналисты находятся на нашем пункте пропуска “Суджа”», «там же работают журналисты DW* и прочих западных каналов».

«Мы будем их убивать за вторжение на нашу территорию в составе группировки ВСУ или пожалуемся в ООН с просьбой осудить незаконную журналистскую деятельность?» — добавил канал.

«Рыбарь» вслед за ним также задался вопросом о том, что российская сторона собирается делать с иностранными журналистами, «шастающими по Суджанскому району, оккупированному ВСУ».

«И ответа-то на вопрос нет. Просто потому, что и в ВСУ, и западных СМИ знают, что Россия не такая, по журналистам российские войска бить не будут, потому что это неправильно», — говорится в сообщении.

В МИД России сообщили, что вызвали посла Италии Чечилию Пиччони из-за действий съемочной группы итальянской телерадиокомпании RAI, «незаконно проникшей» на территорию России для освещения атаки ВСУ на Курскую область.

Комментируя эту новость, «Рыбарь» назвал дипломатический протест «максимально беззубым поведением, с которым, к сожалению, ничего сделать не получится». «Итальянцам плевать», — отметил канал.

Он выступил с утверждением, что «за вылазкой иностранных СМИ наблюдали с дрона российские подразделения», которые «целый час ждали решение на удар». «А решения не было. И поэтому такое поведение ИноСМИ остается безнаказанным», — добавил «Рыбарь».

* внесена Минюстом в реестр иноагентов