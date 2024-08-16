Вооруженные силы Украины разрушили мост через реку Сейм, сообщил в своем телеграм-канале советник врио губернатора Курской области Роман Алехин.

«Курская область. Глушково. Мост через реку Сейм уничтожен ВСУ», — написал Алехин, добавив, что «противник перешел к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм». и украинские войска совершают удары по мосту в селе Званное Глушковского района.

Телеграм-канал «Старший Пограннаряда» сообщил, что при ударе по мост через реку Сейм ракетой HIMARS обрушился пролет, однако позднее уточнил, что удар был нанесен с помощью двух авиабомб.

«В Глушковском районе Курской области ВСУ уничтожили мост через реку Сейм. Предварительно, били из “Хаймарса”», — пишет военкор Юрий Котенок.

Анализируя прежние попытки ударов по мосту, телеграм-канал «Военный Осведомитель» назвал их целью отрезание российской логистики на этом направлении для того, чтобы облегчить «возможный будущий удар через Теткино». Такое положение дел может вынудить российские войска отойти на другой берег реки, сделал вывод автор канала.

«Враг пытается отрезать Глушковский район от снабжения, затрудняя переброску подкреплений. Нанесены удары по мостам. ВСУ ракетными ударами разрушили мост через реку Сейм в Курской области — где сегодня были убиты волонтёры из ДНР. Часть Глушковского района сейчас отрезана — это Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов», — пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«[Украинцы] на третий день сложили таки мост через р. Сейм в Глушково Курской области. Таким образом они усложняют логистику для наших ВС РФ, которые ведут оборону на том направлении», — рассуждает автор телеграм-канала «Zаписки Vетерана».

Глава Глушковского района Павел Золотарев объявил эвакуацию жителей поселка Глушково 14 августа. Врио губернатора отметил, что организацией вывоза местных жителей занимаются сотрудники силовых структур, военные, администрация муниципалитета и дружинники регионального центра «Патриот»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляка 15 августа называл участок у границы в районе село Ободы, расположенного к югу от Глушково, возможным местом нового наступления.

Ранее в результате обстрела моста через Сейм украинскими войсками с помощью боеприпасов семейства MLRS один из снарядов попал в микроавтобус с волонтерами, двое из которых скончались от полученных ранений, а третий был экстренно госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами.

В результате удара ВСУ Теткино, Попово-Лежачи, Волфино, также еще около 30 насленных пунктов оказались отрезаны, вывезти местных жителей возможно только по воде.

В ходе совещания по обстановке в Курской, Белгородской и Брянской областях, которое прошло в начале недели, президент России Владимир Путин выслушал доклад врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, который сообщил о «сложной» ситуации в регионе. Смирнов сообщил, что украинские войска смогли взять под контроль почти 30 населенных пунктов.