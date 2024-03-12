С 10 марта в Белгородской и Курской областях было предотвращено несколько попыток нарушения государственной границы украинскими формированиями, а также уничтожено более 100 человек живой силы противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Помимо этого, были также уничтожены шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин и опорный пункт. Как отметило ведомство, «нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается».

ЦОС ФСБ также заявил, что информация о заходе украинских вооруженных формирований в приграничные пункты Белгородской и Курской областей не соответствует действительности.

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем телеграм-канале обращение к местным жителям, в котором рассказал подробности о происходящем в приграничных регионах.

«Неспокойная ночь выдалась сегодня для всех нас. Массированная атака беспилотными летательными аппаратами. До сих пор не снята ракетная опасность. Ночью отлично отработали наши силы противовоздушной обороны. С утра идет обстрел населенного пункта Теткино в Глушковском районе. Была попытка прорваться [со стороны] диверсионной разведывательной группы, был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», — подчеркнул он.

Губернатор сообщил, что в ходе перестрелки был ранен местный житель, которому оказали необходимую медицинскую помощь. По словам Старовойта, со стороны Украины также были обстреляны населенные пункты в Суджанском и Кореневском районах.

«Никто из жителей не пострадал. В селе Гуево обошлось без разрушений. В селе Горналь повреждено одно домовладение: осколками посечены фасад, забор и хозяйственные постройки, выбиты окна. Перебита линия электропередачи, в селе нет света. <…> Также утром со стороны ВСУ обстреляна деревня Успеновка Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

О сорванной попытке совершить террористическую атаку также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он также попросил местных жителей «с пониманием» отнестись к работе правоохранительных органов.

«Сегодня правоохранительными органами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие!» — написал он.