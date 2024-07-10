Федеральная служба безопасности (ФСБ) 10 июля отчиталась о предотвращении теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, а также попытке подрыва трех высокопоставленных сотрудников Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как утверждает ведомство, теракты готовились по заданию украинских спецслужб.

Теракт на военном корабле

По данным ФСБ, в марте с россиянином 2000 года рождения, который проходил военную службу на авианосце «Адмирал Кузнецов», связался сотрудник украинских спецслужб, представившийся Олегом. Общение велось через мессенджеры WhatsАpp и Telegram, говорится в пресс-релизе.

Военнослужащий, имя которого не называется, на допросе рассказал, что во время телефонных разговоров «Олег» стал склонять его к совершению теракта на авианосце за крупное вознаграждение и возможность выезда за границу по поддельным документам. При этом собеседник утверждал, что «операцию» курирует лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В сообщении ФСБ говорится, что «Олег» угрожал военнослужащему уголовной ответственностью за финансирование украинской армии «по сфабрикованным основаниям» в случае, если тот откажется от совершения теракта на борту судна. Для сборки зажигательного устройства представители спецслужб Украины отправили военнослужащему «недостающие компоненты», сообщается в пресс-релизе.

«Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства», — утверждает ФСБ.

Военнослужащий, которого пытались завербовать, обратился в правоохранительные органы, говорится в сообщении ведомства. Как утверждает ФСБ, «Олегу» в рамках «оперативной игры» отправили видео с инсценировкой теракта на «Адмирале Кузнецове» под видом плановых учений по проверке готовности личного состава к действиям по пожарной тревоге. После получения ролика «куратор» удалил свои аккаунты в мессенджерах, говорится в пресс-релизе.

Следственное отделение УФСБ России по Северному флоту возбудило в отношении «Олега» и «иных неустановленных лиц» уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Подарки» с бомбами

Также в ФСБ опубликовали кадры задержания гражданина России, который, как утверждается, «по заданию ГУР» организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку. Эти «подарки», по утверждению ФСБ, предназначались для отправки по московским адресам руководителей подразделений Минобороны России.

Задержанный во время допроса рассказал, что в мае 2024 года был завербован сотрудником украинской военной разведки и дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой терактов в России за вознаграждение.

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30; часть 1 ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК).

«Все организаторы и соучастники преступлений, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск и будут привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству», — говорится в сообщении ФСБ.

8 июля ФСБ сообщило о предотвращении угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3. В сообщении спецслужбы говорилось, что украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, чтобы тот переправил самолет на Украину «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии».