ФСБ сообщила, что ей удалось предотвратить угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В сообщении ЦОС говорится, что украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, чтобы тот переправил самолет на Украину «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». ФСБ утверждает, что к этой попытке причастны страны НАТО.

Когда именно была предпринята попытка угона бомбардировщика, в спецслужбе не уточняют. Однако, как напоминает РБК, еще летом 2022 года ФСБ утверждала, что ей удалось раскрыть курируемую «спецслужбами НАТО» операцию украинской разведки по угону Ту-22М3, Су-24 и Су-34.

Российская спецслужба считала, что к этой операции имел отношение журналист-расследователь Bellingcat* Христо Грозев**. Сам он отрицал, что принимает участие в операциях чьей-либо разведки.

Угон российского Ми-8

Летом 2023 года служивший в Приморье российский военный летчик Максим Кузьминов угнал на Украину вертолет Ми-8. Как утверждало Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, ему заплатили $500 тысяч и выдали паспорт на имя Игоря Шевченко, с которым россиянин переехал в Испанию.

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Осенью 2023 года в сюжете телеканала «Россия 1» некий представитель контрразведки, появившийся в кадре с закрытым лицом, рассказал о расследовании «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны». В отношении пилота завели дело о госизмене, в Кремле отказались комментировать случившееся и переадресовывали все вопросы по этому поводу в Минобороны России.

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В феврале 2024 года Кузьминов был убит на подземной парковке дома, в котором снимал квартиру: в него несколько раз стреляли, а затем переехали автомобилем. The New York Times со ссылкой на источники в испанской полиции писала, что преступление совершили профессионалы, а Wall Street Journal назвала убийство частью «шпионской войны» между Россией и Западом. Руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, говоря о смерти пилота-перебежчика, заявил, что тот стал «моральным трупом» с момента заключения сделки с Киевом.

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Испанские СМИ предположили, что Кузьминов выдал свое местоположение, когда решил пригласить к себе мать и начал готовиться к ее приезду. На Украине при этом утверждали, что для пилота был разработан «план защиты», а в ГУР обвинили его самого в срыве этого плана.

* Организация признана иноагентом и нежелательной в России

** Внесен Минюстом России в реестр иноагентов