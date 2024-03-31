Исполнители убийства летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, оставили на месте происшествия гильзы от патронов к пистолету Макарова. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в испанской полиции. Издание называет это «важной уликой», которая якобы указывает на личность предполагаемых преступников.

«Это было четкое послание», — убежден чиновник Гражданской гвардии Испании, которая ведет расследование преступления.

Как пишет издание, утром 13 февраля на парковку многоквартирного дома в городе Вильяхойос, в котором жил Кузьминов, въехал белый Hyundai Tucson и остановился рядом с лифтом. В автомобиле, по данным NYT, находились двое мужчин, которые прождали летчика несколько часов.

Около 16:20 Кузьминов заехал в гараж и вышел из машины, после чего пилота окликнули двое мужчин и открыли огонь. В Кузьминова, пишет NYT, попало шесть пуль, большинство — в торс. Кроме того, неизвестные переехали его тело на автомобиле, говорится в статье.

Позднее следователи нашли машину нападавших недалеко от места происшествия. Она была сожжена, специалистам потребовалась неделя, чтобы определить марку и модель автомобиля. Выяснилось, что за два дня до убийства Кузьмина транспортное средство было угнано из Мурсии — города, расположенного в часе езды от дома, в котором жил российский летчик.

NYT отмечает, что пока неизвестно, как убийцы вычислили Кузьминова. Между тем два высокопоставленных украинских чиновника в разговоре с изданием упомянули, что летчик звал в Испанию свою бывшую девушку, которая по-прежнему находится в России. Один из собеседников NYT назвал этот поступок «большой ошибкой».

Кроме того, по словам представителей полиции, «двое убийц в капюшонах», которые появились на записях камер наблюдения, установленных на парковке жилого комплекса, в котором жил Кузьминов, «были профессионалами», поскольку «выполнили свою миссию и быстро исчезли».

«Здесь, в Испании, не принято, чтобы в человека стреляли из большого количества патронов. Это признаки, указывающие на организованную преступность, на преступную организацию, на профессионалов», — сказал шеф Пепе Альварес из полицейского управления Вильяхойосы.

Представитель Гражданской гвардии рассказал NYT, что в Испании летчик вел «нескромную жизнь»: еездил на черном Mercedes S-Class и посещал бары, «сжигая деньги», полученные от Украины.

Угон вертолета и сообщения об убийстве Кузьминова

В августе 2023 года стало известно, что российский вертолет Ми-8 оказался на Украине. По данным украинского Главного управления разведки (ГУР), угон воздушного судна произошел «в результате длительной спецоперации», а сам Кузьминов при этом «заблаговременно» вывез семью на Украину. Позднее ГУР выпустило документальный фильм о российских летчиках, в числе которых был Кузьминов. В нем он заявляет, что перешел на сторону Киева, поскольку выступает против военной операции и не хочет иметь к ней отношение.

Помимо Кузьминова, на борту Ми-8 находились еще два летчика, которые не знали о его планах. Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что летчики «оказывали сопротивление и были убиты». В то же время украинские источники и российские военные телеграм-каналы писали, что Кузьминов сам мог убить как минимум одного из военнослужащих.

В феврале 2024 года в испаноязычных СМИ начали появляться сообщения об убийстве Кузьминова в провинции Аликанте. ГУР позже подтвердило факт смерти Кузьминова. Источники украинских изданий утверждали, что пилот «пригласил свою бывшую к себе», а затем его «нашли застреленным».

Газета The Wall Street Journal писала, что Кузьминов жил в испанском городе Вильяхойоса как минимум с декабря 2023 года.

После убийства Кузьминова советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что летчик пользовался «планом защиты», и призвал власти Испании провести расследование.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Кузьминова «предателем и преступником», который стал «моральным трупом» уже тогда, когда планировал переход на сторону Украины. В Кремле заявили, что не располагают информацией о смерти летчика.

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