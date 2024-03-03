Убийство в Испании пилота Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8, выглядит как часть «новой шпионской войны между Россией и Западом», пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Чиновник, участвующий в расследовании убийства Кузьминова, заявил изданию, что испанские следователи пока не установили подозреваемых, но уверены, что к его организации якобы имеет отношение Кремль.

Несколькими днями ранее газета El Mundo сообщила, что, по версии испанских следователей, к убийству Кузьминова якобы причастна Служба внешней разведки (СВР) России, а исполнителями были «члены чеченской мафии». Директор СВР Сергей Нарышкин назвал пилота предателем и преступником, выразив мнение, что он «стал моральным трупом уже в тот момент», когда «планировал свое грязное и страшное преступление».

Как пишет WSJ, после начала российско-украинского военного конфликта Украина и ее западные партнеры разрабатывали операции по вербовке российских офицеров, одним из которых стал Кузьминов.

В то же время ФСБ, говорится в статье, «укрепляла» свои структуры, чтобы противостоять этим попыткам. WSJ со ссылкой на аналитиков в области безопасности утверждает, что 3-й департамент ФСБ (военная контрразведка) «разросся и стал крупнейшим подразделением» ведомства. Издание указывает, что в число задач департамента входит предотвращение дезертирства, а также разведдеятельность за рубежом.

В ноябре 2013 года Минобороны России отмечало, что российская военная разведка «представляет собой единую систему, которая комплексно использует все существующие средства и методы разведдеятельности как с территории нашей страны, так и за рубежом».

В разговоре с WSJ европейские аналитики в области безопасности выразили мнение, что российские спецслужбы после начала военной операции на Украине «восстановили свою уверенность и влияние» внутри страны и за рубежом. Кроме того, они стали «более изобретательными» при выполнении задач за пределами России, указывают сотрудники американских и европейских разведок. По утверждению издания, работающие «под прикрытием» сотрудники спецслужб якобы пополнили ряды российских дипломатов, «истощенные» после массовых высылок из европейских столиц.

Среди прочего, газета со ссылкой на источники пишет, что на начальном этапе военной операции несколько высокопоставленных руководителей ФСБ якобы были помещены под домашний арест за то, что они, как утверждается, «неправильно оценили украинское сопротивление». Позже их освободили, утверждает WSJ.

В марта 2022 года в российских и украинских СМИ со ссылкой на журналиста Андрея Солдатова распространялась информация, что руководитель 5-й Службы ФСБ Сергей Беседа был отправлен под домашний арест. В Главном военном следственном управлении СК России RTVI заявили, что у ведомства нет никаких сведений об аресте Беседы и уголовном деле в отношении него.

WSJ также пишет, что представители российских спецслужб якобы вербуют иностранных граждан, называя такой подход «возвращением к практике сталинской эпохи» и приводя в качестве примера убийство Льва Троцкого агентом советских спецслужб Рамоном Меркадером в Испании в 1940 году. В контексте предполагаемой вербовки издание упомянуло высылку из Британии в сентябре 2023 года пятерых болгар, обвиненных в шпионаже в пользу Москвы, а также побег из-под домашнего ареста в Италии сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артема.