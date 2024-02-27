Испанские следователи считают, что местонахождение российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8 и найденного убитым в Испании, вычислили, когда он начал готовиться к приезду своей матери. Об этом пишет El Mundo.

Инна Кузьминова должна была встретиться с сыном в Аликанте. Она уехала из России еще до угона вертолета под предлогом поездки в Корею, где раньше работала, пишет издание.

При этом, по данным газеты, женщина «сыграла ключевую роль в планировании дезертирства и в финансовых переговорах» по поводу выплаты вознаграждения за Ми-8 и документы, которые перевез на Украину Кузьминов. По данным El Mundo, сейчас Кузьминова находится на Украине «под охраной спецслужб».

Испанские следователи считают, что пилот совершил «роковую ошибку», когда начал использовать старые связи. В частности, он мог звонить подруге по украинскому мобильному телефону, который предположительно прослушивался.

Кузьминов поддерживал связь с бывшей одноклассницей Елизаветой Пономаревой. Как отмечает El Mundo, это единственная женщина, с которой пилот выкладывал совместные фотографии перед гибелью. Однако издание не смогло выяснить, была ли именно Пономарева той, кому Кузьминов звонил из Испании.

По версии российских источников издания, Пономарева якобы могла сыграть «определенную роль» в убийстве Кузьминова, поскольку было «предсказуемо», что пилот попытается с ней связаться. После угона вертолета Пономарева заявляла в соцсетях, что Кузьминов для нее умер.

Газета также утверждает, что испанские власти якобы «с первого дня» знали о пребывании Кузьминова в стране. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что правительству не было известно об этом.

По утверждению El Mundo, испанские следователи считают, что к убийству Кузьминова якобы причастна Служба внешней разведки России, а исполнителями были «члены чеченской мафии».

Угон вертолета и сообщения об убийстве Кузьминова

В начале сентября 2023 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обнародовало информацию об операции, в результате которой российский пилот Максим Кузьминов якобы добровольно перегнал на Украину вертолет Ми-8 и перешел на сторону Киева.

Помимо Кузьминова, на борту Ми-8 находились еще два летчика, которые не знали о его планах. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что они «оказывали сопротивление и были убиты». Украинские источники и российские военные телеграм-каналы писали, что Кузьминов мог сам убить как минимум одного из сослуживцев.

В феврале 2024 года в испаноязычных СМИ начали появляться сообщения об убийстве Кузьминова в провинции Аликанте, но в публикациях были нестыковки. ГУР позже подтвердило факт смерти Кузьминова. Источники украинских изданий утверждали, что пилот «пригласил свою бывшую к себе», а затем его «нашли застреленным».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Кузьминов пользовался «планом защиты», и призвал власти Испании провести расследование.

Директор СВР Сергей Нарышкин назвал Кузьминова «предателем и преступником», который стал «моральным трупом» уже тогда, когда планировал переход на сторону Украины. В Кремле заявили, что не располагают информацией о смерти Кузьминова.