Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет Ми-8 и найденный мертвым в Испании, пользовался «планом защиты». Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, призвав Мадрид расследовать убийство Кузьминова.

«Если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это [убийство] все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование того, что случилось с ним», — заявил Подоляк в интервью газете испанской газете El Mundo.

Как рассказал РИА Новости владелец ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон, недавно в муниципалитете Вильяхойоса в Испании, где нашли тело Кузьминова, убили еще одного русского. «Многие жители района являются выходцами постсоветского пространства. Поэтому большим спросом пользуются русские и украинские магазины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после начала военных действий на Украине «участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась».

«Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал владелец ресторана, добавив, что это произошло «из-за каких-то разборок».

По его словам, убийство Кузьминова было профессионально организованным: «двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать», они «не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры, которых довольно много в жилищных комплексах района».

Расследование засекречено

Изначально информация о смерти Кузьминова появилась в некоторых испанских изданиях в феврале, однако в публикациях обнаружились нестыковки. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 19 февраля заявило, что подтверждает факт смерти Кузьминова, который, как заявили в ведомстве, «решил переехать в Испанию».

Позже испанское агентство EFE сообщило со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что мужчина, которого обнаружили мертвым в провинции Аликанте, действительно является Кузьминовым, угнавшим в прошлом году вертолет Ми-8. Убитый получил порядка шести огнестрельных ранений, отмечало агентство.

В пресс-службе гражданской гвардии Испании 20 февраля сообщили РИА Новости, что расследование убийства засекречено. «Дополнительную информацию будут давать власти иностранного государства», — сказали в пресс-службе.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что «предатель и преступник» Кузьминов стал «моральным трупом» уже тогда, когда планировал переход на сторону Украины. В Кремле заявили, что не располагают информацией о смерти Кузьминова.

О том, что российский вертолет Ми-8 оказался на Украине, стало известно 23 августа 2023 года. В ГУР украинского Минобороны говорили, что это произошло «в результате длительной спецоперации» и что 28-летний пилот вертолета находится на Украине вместе с семьей, которую вывезли туда «заблаговременно».

Помимо Кузьминова, который высказывался против российской военной операции на Украине, экипаж Ми-8 состоял еще из двух человек — летчика-штурмана и бортового инженера. Сам Кузьминов рассказывал, что они не знали о его планах, а впоследствии уже не смогли помешать ему, поскольку у них не было оружия и они не умели управлять вертолетом.

Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что летчики «оказывали сопротивление и были убиты». Представитель ГУР Андрей Юсов, отвечая на вопрос о том, зачем потребовалось убивать членов экипажа, заявил, что «у них был выбор и они его сделали».

В конце сентября прошлого года стало известно, что Главное военное следственное управление СК России обнаружило в действиях Кузьминова признаки госизмены. RT сообщал со ссылкой на ведомство, что следователи передали собранные доказательства ФСБ, которая будет вести уголовное дело.

«Агентство»* в октябре 2023 года обратило внимание на вышедший на «России 1» сюжет, автор которого обвинил Кузьминова в убийстве других членов экипажа и сообщил, что российские спецслужбы уже получили приказ о его ликвидации. Один из офицеров спецназа Главного разведуправления (ГРУ), заявил в эфире, что Кузьминов «до суда не доживет».

Газета The Wall Street Journal (WSJ) на прошлой неделе писала, что Кузьминов проживал в испанском городе Вильяхойоса как минимум с декабря 2023 года.

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