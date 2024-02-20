Российский пилот Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, стал «моральным трупом», уже когда планировал переход на сторону Украины, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. В Кремле заявили, что не располагают информацией о смерти Кузьминова.

«Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — заявил Нарышкин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о предполагаемой смерти Кузьминова в Испании (цитата по ТАСС).

«Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Умер ли Кузьминов

Изначально информация о смерти Кузьминова появилась в некоторых испанских изданиях 19 февраля. Однако в публикациях были нестыковки. В тот же день Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что подтверждает факт смерти Кузьминова. «Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — сказал изданию «Украинская правда» источник в украинской разведке.

Позже испанское агентство EFE сообщило со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что мужчина, которого обнаружили мертвым в провинции Аликанте, действительно является Кузьминовым, угнавшим в прошлом году вертолет Ми-8. Убитый получил порядка шести огнестрельных ранений, отмечало агентство.

Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» выразил скепсис относительно сообщений об убийстве Кузьминова, заявив, что «никаких реальных доказательств смерти именно Кузьминова нет».

20 февраля в пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщили в разговоре с РИА Новости, что расследование убийства засекречено. «Дополнительную информацию будут давать власти иностранного государства», — подчеркнули в пресс-службе.

Перешел на сторону Украины

О том, что российский вертолет Ми-8 оказался на Украине, стало известно 23 августа 2023 года. В ГУР украинского Минобороны говорили, что это произошло «в результате длительной спецоперации» и что 28-летний пилот вертолета находится на Украине вместе с семьей, которую вывезли туда «заблаговременно».

ГУР выпустило документальный фильм о Кузьминове и других российских летчиках, в котором снялся и сам сдавшийся пилот. Он рассказал на камеру, что перешел на украинскую сторону, поскольку выступает против военной операции и не хочет иметь к ней отношение.

Помимо Кузьминова, экипаж Ми-8 состоял еще из двух человек — летчика-штурмана и бортового инженера. Сам Кузьминов рассказал, что они не знали о его планах, а впоследствии уже не смогли помешать ему, поскольку у них не было оружия и они не умели управлять вертолетом. По словам Кузьминова, вертолет подвергся обстрелу, самого его ранили в ногу.

Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что летчики «оказывали сопротивление и были убиты». Представитель ГУР Андрей Юсов, отвечая на вопрос о том, зачем потребовалось убивать членов экипажа, заявил, что «у них был выбор и они его сделали».

«Агентство»* в октябре 2023 года обратило внимание на вышедший на «России 1» сюжет, автор которого обвинил Кузьминова в убийстве других членов экипажа и сообщил, что российские спецслужбы уже получили приказ о его ликвидации. Один из офицеров спецназа Главного разведуправления (ГРУ), заявил в эфире, что Кузьминов «до суда не доживет».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов