Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет Ми-8 и найденный мертвым в Испании, проживал в испанском городе Вильяхойоса как минимум с декабря 2023 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на его соседей.

Издание также приводит слова очевидца произошедшего — уборщика дома, в котором жил пилот. По его словам, 13 февраля Кузьминов прогуливался по парковочной площадке рядом с домом. Раздались выстрелы, за которыми последовал звук отъезжающей машины. Как утверждает собеседник WSJ, в Кузьминова выстрелили пять раз, одна пуля попала в сердце, также его тело переехала машина.

Представитель гражданской гвардии Испании, входящей в состав национальной полиции, уточнил, что в Вильяхойосе был убит мужчина с украинскими документами, согласно которым ему 33 года. Кузьминову 28 лет. Правоохранительные органы предположили, что пилот мог жить не под своим именем.

Публикации о смерти Максима Кузьминова стали появляться ранее в февраля в испанских СМИ. Однако в них были нестыковки. 19 февраля факт смерти Кузьминова<a href=»https://rtvi.com/news/gur-ukrainy-zayavilo-o-smerti-rossiyanina-kuzminova-ugnavshego-vertolet-na-ukrainu/»> подтвердило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. «Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — сказал изданию «Украинская правда» источник в украинской разведке.

Позже испанское агентство EFE со ссылкой на близкие к расследованию источники сообщило, что обнаруженный мертвым в городе Вильяхойос мужчина действительно является российским пилотом Кузьминовым. Он получил порядка шести ранений, после чего автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в убийстве, переехал его тело, пишет агентство.

Пресс-служба гражданской гвардии Испании в беседе с РИА Новости подчеркнула, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено. «Дополнительную информацию будут давать власти иностранного государства», — отметили в пресс-службе.

Реакция российских властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не располагает никакой информацией на этот счет». «Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам», — добавил он.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал Кузьминова «предателем и преступником». По его словам, пилот стал «моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление».

Что произошло

В августе 2023 года стало известно, что российский вертолет Ми-8 оказался на Украине. По данным ГУР Украины, это произошло «в результате длительной спецоперации» — сам Кузьминов «заблаговременно» вывез семью на Украину. Позднее ГУР выпустило документальный фильм о российских летчиках, в числе которых был Кузьминов. Он объяснил, что перешел на сторону Киева, поскольку выступает против военной операции и не хочет иметь к ней отношение.

Помимо Кузьминова, на борту Ми-8 находились еще два летчика, которые не знали о его планах. Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что летчики «оказывали сопротивление и были убиты». В то же время украинские источники и российские военные телеграм-каналы писали, что Кузьминов сам мог убить как минимум одного из военнослужащих.

В октябре 2023 года «Агентство»* обратило внимание на сюжет телеканала «Россия 1», автор которого обвинял Кузьминова в убийстве других членов экипажа и утверждал, что российские спецслужбы уже получили приказ о его ликвидации. Один из офицеров спецназа Главного разведуправления (ГРУ), заявил в эфире, что Кузьминов «до суда не доживет».

В сентябре 2023 года в Главном военном следственном управлении СК сообщили RT, что нашли в действиях Кузьминова признаки госизмены и что все собранные доказательства переданы ФСБ.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов