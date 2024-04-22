Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Би-би-си» сказал, что убийство в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который в августе 2023-го угнал вертолет Ми-8, произошло из-за «психологических ошибок».

«Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем жажда славы застилает глаза всем», — пояснил Буданов.

По его словам, в таких ситуациях человек начинает говорить: «Ты знаешь, кто я?», «Вот ты никому, только вот тебе говорю».

«Также потом начинают вызывать девушек из России, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и так далее», — отметил глава ГУР.

Буданов отметил, что такое поведение надо было как-то предотвратить, но, к сожалению, это не единичный случай и «типичная ошибка».

«И, к сожалению, она нас так же постигла. Это тоже нужно признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же могу сказать. Надо было все-таки за ним присматривать, а не поверить тому, что «я взрослый, я знаю, как быть»», — подчеркнул он.