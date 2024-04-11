ФСБ предотвратила теракт, готовившийся в московской синагоге, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение спецслужбы.

По ее данным, теракт готовил «уроженец одной из стран Средней Азии». О какой именно стране идет речь, ФСБ не уточняет.

Как утверждает ведомство, мужчина отбывал на родине срок в колонии и там «инициативно» установил контакт с людьми, которые были осуждены за террористическую деятельность. Под их влиянием он стал разделять идеологию запрещенной в России террористической организации, сообщает спецслужба. Организацию ФСБ не называет.

После освобождения в ноябре 2023 года мужчина приехал в Россию, утверждает спецслужба. Он проживал в Москве и подготовился к теракту: провел разведку у синагоги и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

Накануне, 10 апреля, по данным ФСБ, мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании и был убит ответным огнем.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По последним данным, погибли 144 человека, более 550 пострадали. Арестованы 11 человек, четверо из них следствие считает непосредственными исполнителями. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство»*. Власти России заявляют о причастности к теракту Украины. Киев отвергает обвинения.

* запрещенная в России террористическая организация