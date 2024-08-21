Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию о том, что серийный убийца Иван Продан, известный как «Домодедовский упырь», вышел на свободу в России после отбытия 25 лет лишения свободы. Ранее об освобождении и последующей пропаже Продана сообщил телеграм-канал Shot.

По сообщению ФСИН, информация о том, что Продан освобожден в апреле текущего года из исправительного учреждения в Мордовии, «не соответствует действительности».

Осужденный еще в январе 2010 года был по решению суда «передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», добавили во ФСИН (заявление приводит в своем телеграм-канале член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева).

Shot ранее писал, что «Домодедовский упырь» вскоре может быть объявлен в федеральный розыск: якобы он вышел на свободу из колонии в Мордовии еще 20 апреля, но не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. Помимо того, Продан не пришел в МФЦ, где ему надо было получить СНИЛС и ИНН, уточнял канал.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с изданием News.ru предположил, что Продана, местонахождение которого неизвестно, могли убить родственники его жертв. Среди других версий, куда мог пропасть Продан, Игнатов назвал его отъезд в другой регион или другую страну.

«Он щенок по сравнению со мной, этот Чикатило!»

Иван Продан родился в Молдавской ССР 13 августа 1968 года, сейчас ему 56 лет. В 2001 году на экраны вышел документальный фильм «Домодедовский упырь» из цикла «Криминальная Россия», в котором рассказывалось, что Продан был одиннадцатым по счету ребенком в нищей семье, где отец «беспробудно пил» и избивал жену и детей.

Согласно фильму, с детских лет Продана тянуло к железной дороге, где он искал утешения. Впоследствии большинство своих преступлений Продан совершил именно неподалеку от железнодорожных путей.

Как сообщал в 2000 году «Коммерсантъ» («Ъ»), Продан попал в руки милиции в марте 1999 года. Тогда в ОВД подмосковного города Видное обратилась ограбленная им женщина, которая подробно описала преступника, а потом опознала его среди задержанных.

На первом же допросе Продан не только сознался в нападении, но и подробно рассказал о других преступлениях. Мужчина признался, что с лета 1998 года по март 1999 года ограбил около 20 человек и убил как минимум пятерых.

Преступления Продан совершал в Одинцовском и Ленинском районах Подмосковья. Он подкарауливал на железнодорожных станциях подвыпивших мужчин или женщин, после чего в темноте наносил им удар по голове обрезком трубы. Со своих жертв он снимал одежду и забирал ценные вещи, женщин насиловал.

Следователям Продан объяснял, что испытывал к женщинам ненависть, поскольку те якобы часто отказывали ему в знакомстве. При этом у Продана была супруга, которая родила ему дочь и которую он однажды «чуть не выбросил с шестого этажа» квартиры, отмечалось в выпуске «Криминальной России».

В документальном фильме говорилось также, что, когда на допросе речь зашла об Андрее Чикатило, одном из самых известных советских серийных убийц, Продан заявил: «Да он щенок по сравнению со мной, этот ваш Чикатило!».

После того, как врачи признали Продана «ограниченно вменяемым», он заявил, что якобы наговорил на себя и отказывается от всех своих показаний, но это ему не помогло. Московский областной суд приговорил преступника к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный Суд России оставил приговор без изменения.