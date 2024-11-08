ФСИН ответила на сообщения о попытке Гуфа перегрызть провода браслета

Публикации, в которых говорится о попытке рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) перегрызть провода электронного браслета, не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление ФСИН по Московской области.

«Информация, опубликованная в одном из телеграм-каналов, что подозреваемый А. Долматов перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

О том, что рэпер якобы перегрыз провода электронного браслета «во время ломки в рехабе», ранее написал телеграм-канал Mash. Как утверждает канал, спустя несколько дней Долматов «пришел в себя и извинился за то, что бурагозил».

В пресс-службе ФСИН добавили, что сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции проводили плановую замену зарядного блока к мобильному контрольному устройству.

О задержании Гуфа стало известно 23 октября — он стал участником конфликта в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. По данным телеграм-канал Baza, во время отдыха администратор заведения начал снимать музыканта на телефон, что вызвало недовольство Гуфа, при этом сам рэпер «ни к кому не прикасался».

Как утверждает владелица бани, причиной конфликта стало не поведение одного из ее сотрудников, а отказ Гуфа оплатить счет на 60 тыс. рублей. Долматов предварительно попросил сотрудников заведения отключить записывающие устройства и не распространять информацию о его отдыхе. Однако после отказа оплатить счет хозяйка бани прибыла на место со своим родственником, который включил камеру, после чего получил несколько ударов со стороны рэпера.

По информации телеграм-канала Shot, Долматов подрался и отобрал телефон у сотрудника ППС, который поступил в больницу с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом уха. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о драке Долматова с сотрудником силовых структур, однако уточнил, что в момент конфликта пострадавший не находился при исполнении.

В отношении Гуфа было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктами «а» и «г» ч. 2 ст. 161 УК России (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Суд избрал Долматову меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, после чего его отпустили из зала суда. В частности, Гуфу запрещено посещать место происшествия и вступать в контакт с потерпевшим и свидетелем. Рэпера также обязали носить на ноге электронный браслет.

После инцидента сестра Гуфа опубликовала в официальной группе рэпера в социальной сети «ВКонтакте» сообщение, в котором рассказала, что тот проходит курс медико-социальной реабилитации в московской клинике «Свобода».