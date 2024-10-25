Суд избрал рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о грабеже группой лиц. Об этом сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

«Суд отказал в ходатайстве следствия о взятии его под стражу. Мы благодарны суду и органам прокуратуры за объективность в вопросе избрания меры пресечения», — сказал Жорин агентству ТАСС.

Помимо Гуфа, был задержан его друг — Геворк Саруханян, пишет Mash. Ему также избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

О задержании Гуфа стало известно 23 октября — он стал участником конфликта в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. По данным телеграм-канал Baza, во время отдыха администратор заведения начал снимать музыканта на телефон, что вызвало недовольство Гуфа.

Знакомый музыканта якобы поругался с сотрудником бани — «дал ему в ухо и забрал телефон», тот вызвал полицию — так все трое оказались в участке. При этом сам Гуф «ни к кому не прикасался», пишет Baza.

Другую причину конфликта приводит владелица бани: она обвиняет музыканта в отказе оплачивать счет на 60 тыс. рублей. По ее версии, Гуф отдыхал в бане с четырьмя девушками и одним другом, заранее попросив выключить камеры и сохранить его визит в секрете. Когда пришло время платить, денег у компании не оказалось. После этого администратор бани вызвал хозяйку, та приехала с братом — он достал камеру и «несколько раз получил в ухо». По утверждению владелицы, бил его именно Гуф.

Какие еще версии причин задержания приводят СМИ — читайте в материале RTVI

Baza утверждает, что пострадавший — 26-летний полицейский Михаил Мартьянов. По данным канала, после драки он обратился в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Согласно анализам, мужчина был трезв. Baza отмечает, что Гуф отказался проходить освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение.

Телеграм-канал Shot также писал, что рэпер подрался с сотрудником патрульно-постовой службы Михаилом. По версии канала, рэпер отобрал у полицейского телефон, чтобы тот его не снимал. У пострадавшего диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.

В правоохранительных органах в разговоре с ТАСС подтвердили, что пострадавший в драке с Гуфом — работник силовых структур, который в момент инцидента находился не при исполнении. Сам рэпер во время дачи показаний заявил, что в ходе конфликта у потерпевшего ничего не отбирал. Это сделал его друг, утверждает Mash.

Видео с извинениями

В итоге на рэпера составили административный протокол за мелкое хулиганство (20.1 КоАП). 24 октября Гуф опубликовал видео с извинениями перед сотрудниками полиции, родителями и пообещал больше «не косячить».

«Искренне каюсь за свою выходку последнюю, которая разлетелась по всему интернету. <…> Стыдно перед всеми. <…> Мне вообще не нужна лишняя статья <…> и садиться я в тюрьму тоже не хочу. <…> Как пойдет так пойдет, но извиниться я хочу прямо сейчас», — сказал Долматов.

Произошедший инцидент он назвал «пьяной фигней» и подчеркнул, что ситуация вышла из-под контроля. «Я себя не сдержал, просто человек повел себя тоже не красиво. <…> Я руку вообще никогда не поднимаю ни на кого, мне кажется, первый раз вы смогли увидеть меня в деле. <…> Понесло куда-то, но я надеюсь, что все закончится хорошо», — заявил музыкант.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Долматову вменяется грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия (пп. «а», «г», ч. 2 ст. 161 УК), ему грозит до 7 лет лишения свободы. Адвокат музыканта Сергей Жорин отказался комментировать эти сообщения. «С нашим подзащитным идут следственные действия», — заявил он ТАСС.