Запрет на выезд должников из России за январь-февраль 2025 года действует в рамках 9,5 млн исполнительных производств, что на 3 млн производств больше, чем за этот же период 2024 года. Об этом сообщили представители Федеральной службы судебных приставов.

«По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 млн исполнительных производств, что почти на 3 млн больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года», — рассказали в ФССП (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве добавили, что служба ведет учет не по количеству должников, а по числу исполнительных дел. При этом в отношении одного должника может быть возбуждено сразу несколько производств.

Как сообщал РБК со ссылкой на статистику ФССП, на 1 января 2024 года российские пограничники имели 6,5 млн постановлений от приставов о временном запрете должникам выезжать за рубеж.

При этом с января по сентябрь 2024 года россияне погасили рекордное количество долгов на 30 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году — 23 млрд рублей соответственно. По информации ФССП, с января по сентябрь 2024 года приставы возбудили 10,9 млн исполнительных производств о взыскании с россиян долгов на 1,44 трлн рублей.