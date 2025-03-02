Бывший гендиректор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассматривает возможность перезапуска газопровода «Северный поток — 2» в Европу при поддержке американских инвесторов. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Идея возобновления проекта принадлежит Варнигу, утверждают собеседники газеты. По их словам, план включает в себя неофициальные контакты с командой президента США Дональда Трампа через американских бизнесменов, что является частью усилий по урегулированию конфликта на Украине и углублению экономических связей между Россией и США.

По словам американских чиновников, некоторые члены администрации Трампа знают об инициативе по привлечению американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой.

Некоторые представители команды Трампа рассматривают трубопровод как стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по Украине, утверждают источники FT в администрации США.

Один консорциум американских инвесторов якобы уже разработал проект сделки с компанией «Газпром» после снятия санкций, сообщил источник FT. Высокопоставленные чиновники ЕС знают о переговорах по поводу «Северного потока — 2», а лидеры нескольких европейских стран обсуждали этот вопрос и «выразили обеспокоенность», пишет газета.

По словам источников FT, перезапуск газопровода «теоретически даст США беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу», но «препятствий на пути к этому немало». В частности нужно, чтобы США сняли санкции с России, Москва согласилась возобновить прерванные поставки, а Германия разрешила транспортировку газа европейским потребителям.

Бывшие высокопоставленные чиновники США и западные бизнесмены с опытом инвестиций в российскую экономику, заявили, что одобрения президентов США и России на перезапуск «Северного потока-2» будет недостаточно. Один из источников издания отметил, что крупные американские корпорации пока не готовы возвращаться на российский рынок, а в Европе все еще действуют санкции.

«Согласие Германии на возобновление “Северного потока” вызовет огромные разногласия. До всего этого еще далеко», — говорит источник FT.

Варниг заявил газете, что не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или представителями бизнеса, добавив, что «следовал в этом отношении правилам как лицо, находящееся под санкциями США». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у него нет информации о переговорах по «Северному потоку».

Маттиас Варниг с 1990-х годов знаком с президентом России Владимиром Путиным, в 2018 году он присутствовал на инаугурации российского лидера. Варниг входил в советы директоров «Транснефти», «Роснефти» и «Русала». До 2023 года он был управляющим директором компании Nord Stream 2 AG. После начала военной операции на Украине США ввели санкции против Nord Stream и Варнига, также немец находится под британскими санкциями. Сам Варниг назвал военные действия на Украине «неописуемой ошибкой» и вышел из совета директоров «Роснефти» и «Русала».

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. В результате были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2». Газ в это время по ним не поступал. Расследованием диверсии занялись Германия, Дания и Швеция. Две последние приостановили разбирательство в феврале 2024 года, сославшись на то, что дело находится вне их юрисдикции. Россию к изучению обстоятельств взрывов не привлекли, она проводит собственное расследование.

Der Spiegel писал, что план по подрыву газопроводов якобы утвердил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, причем президент Украины Владимир Зеленский об этом якобы не знал. По данным издания, в операции приняли участие около 12 украинцев, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские лица, обученные группой, ранее проводившей секретные операции для спецслужб Украины. Президент России заявлял о причастности США к произошедшему.