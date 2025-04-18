Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила попытки продать свой российский бизнес на фоне улучшения отношений США и России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам двух собеседников издания, руководство банка приостановило продажу российской «дочки» еще в феврале, когда возобновились контакты между Москвой и Вашингтоном.

«Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и выяснить, может ли измениться позиция Вашингтона», — рассказал один из собеседников FT.

Как отмечает третий источник, серьезные попытки продать российскую «дочку» на данный момент «прекратились», однако ситуация внутри компании вновь может измениться.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в руководстве RBI нет единого мнения относительно стратегии ухода из России. По словам источников, часть руководства предлагает продать российские активы, в то же время другие руководители считают, что банку следует посмотреть, как будет развиваться ситуация.

«Если западные компании возобновят работу в России, то Raiffeisen может увидеть в этом возможность продать свои активы и покинуть страну», — сказал один из собеседников Bloomberg.

В феврале Der Standard сообщал, что один из богатых людей Венгрии, зять премьер-министра Виктора Орбана Иштван Тиборц заинтересован в покупке российской «дочки» Райффайзенбанка. По данным источников издания, детали переговоров неизвестны. Представители Тиборца опровергли интерес к покупке банка. Тогда же генеральный директор Йохан Штробль RBI заявил, что «сокращение бизнеса в России идет хорошими темпами».

В мае 2024 года Минфин США пригрозил отключить Raiffeisen от американской финансовой системы. Тогдашний заместитель министра финансов США выразил обеспокоенность в связи с сохранением присутствия австрийской группы в России.

RBI объявила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года под давление американских и европейских регуляторов. Европейский центральный банк в марте 2023 года потребовал от RBI свернуть бизнес в России. В сентябре 2024 года российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства, что усложнило уход из России.