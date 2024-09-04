Россия создала тайный торговый канал с Индией, через который закупает товары двойного назначения, утверждает Financial Times (FT), ссылаясь на данные из переписки российских чиновников. Хотя степень реализации плана Москвы неясна, данные о торговых потоках свидетельствуют, что российско-индийские отношения стали более глубокими по конкретным категориям товаров, отмечает газета.

Как утверждает FT, еще в октябре 2022 Минпромторг разработал секретный план, предусматривающий закупку по скрытым от Запада каналам критической электроники на сумму около 82 млрд рупий (на тот момент порядка $1 млрд). План предполагал использование «значительных резервов» рупий, накопленных после продажи нефти в Индию.

Согласно документам, которые попали в распоряжение издания, Россия и ее индийские партнеры «нацелились» на технологии двойного назначения (товары, применимые как в гражданской, так и в военной сфере), которые подпадают под западный экспортный контроль. Москва якобы даже планировала инвестиции в российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники.

Одним из участников переписки FT называет замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Александра Гапонова. Утверждается, что он в октябре 2022 года якобы попросил Консорциум по внешнеэкономической деятельности и международному межгосударственному сотрудничеству в промышленности предоставить планы по приобретению критически важных компонентов в Индии.

Президент Консорциума Вадим Пойда якобы разработал пятиэтапный план расходования рупий и налаживания стабильных поставок компонентов двойного назначения из Индии. По его оценке, Москва могла бы закупить у Нью-Дели комплектующие на сумму до 100 млрд рублей, включая детали для «телекоммуникационного, серверного и другого сложного электронного оборудования».

План предусматривал создание Россией «закрытой платежной системы между российскими и индийскими компаниями», которая будет вне контроля западных стран. Пойда отмечал, как пишет FT, что участники консорциума уже начали пилотные проекты по производству компонентов российской разработки в Индии и провели «детальную работу по вопросу сокрытия информации об участии российских физических и юридических лиц, а также логистики поставок через третьи страны».

Был ли план реализован

Насколько Москве удалось реализовать свой план — неизвестно. При этом в письмах российских чиновников якобы упоминается оплата в рупиях двух конкретных таможенных категорий товаров — электроники и техники. FT отмечает, что торговля этими категориями резко возросла с незначительных объемов, которые были в середине 2022 года.

В таможенных декларациях также указаны конкретные товары, которые потенциально соответствуют деятельности проекта, пишет издание. В частности, согласно таможенным данным, индийская компания Innovio Ventures поставила в Россию электронное оборудование, включая дроны, на сумму $4,9 млн, а также товары на $600 тыс. в Кыргызстан.

Растущее сотрудничество Индии с Москвой обеспокоило США, указывает FT. В июле замминистра финансов Уолли Адейемо предупредил три ведущие деловые организации Индии, что «любой иностранный финансовый институт, который ведет бизнес с российской военно-промышленной базой, рискует сам попасть под санкции». По его словам, повышенный санкционный риск существует вне зависимости от валюты, которая используется в сделке.

Неназванный индийский бизнесмен, осведомленный в вопросах торговли между Москвой и Нью-Дели, рассказал FT, что российская сторона уже провела предварительную работу по созданию в Индии предприятий, производящих товары двойного назначения.