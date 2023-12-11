Владимир Зеленский создает «позитивную» повестку относительно военного конфликта с Россией, и это стало причиной раскола между его администрацией и украинским военным руководством. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Зеленский как минимум один раз в день выпускает видеообращение к нации — «восхваляя свои войска, отмечая успехи на линии фронта». Его послание всегда звучит так: «Мы движемся вперед», и он делает это для поддержания оптимизма внутри страны и за рубежом, говорят три собеседника FT, знакомые с информационной стратегией украинского лидера. Такая политика применяется на всех государственных уровнях и включает строгую цензуру плохих новостей — к примеру, касающихся числа потерь и успехов России.

Однако в этом году Киев добился немногочисленных военных успехов, а поддержка Запада ослабевает. Поэтому стратегия по созданию “оптимистичной повестки” вызывает раскол между администрацией Зеленского и военным руководством страны, отмечают в разговоре с FT представители вооруженных сил Украины, экс-сотрудники администрации президента и люди, занимающиеся информационной стратегией.

«Нам нужно добавить больше реализма… И нам нужно быть столь же храбрыми, как мы были 24 февраля [2022 года]», — сказал источник, знакомый с информационной стратегией президента.

Как отмечает FT, политические соперники Зеленского начали открыто его критиковать. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины в авторитарности и сравнил его с президентом России Владимиром Путиным.

Руководство украинский вооруженных сил, в свою очередь, пришло к выводу, что разрыв между тем, как обстоят дела на самом деле и как они отражаются в официальных сообщениях, стало невозможно скрывать, следовательно — такая политика перестала играть мотивирующую роль для украинцев и западных партнеров, пишет газета. О противоречиях между Зеленским и военными стало известно в ноябре, когда Валерий Залужный заявил, что конфликт зашел в тупик.

Тем не менее, отмечает издание, Зеленский видит в оптимистичном послании единственный способ успокоить сомневающихся на Западе и укрепить доверие украинского бизнеса. «Если мы будем пессимистичны, то [люди] могут прекратить развивать свой бизнес и платить налоги в Украине, тогда у нас не будет достаточно денег на то, чтобы продолжать сражаться», — говорит один из чиновников в разговоре с FT.

Советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь заявила, что стратегия, направленная на оптимизм, изначально дала хорошие результаты, позволив украинцам поверить в себя и повысив их способность к сопротивлению. Однако сейчас, по ее словам, эта стратегия приводит к путанице и разочарованию из-за того, что ожидания остаются неудовлетворенными. На фоне статей о том, что положение на фронте «не такое уж и хорошее», слова политиков начинают казаться обманом. В такой ситуации для правительства имело бы смысл продемонстрировать «сбалансированный реализм».

«Чтобы общество не строило воздушных замков и сняло розовые очки… необходимо перестать бояться говорить правду. Побеждать всегда трудно, это долгий и изматывающий марафон», — подчеркнула она.

Золотарь отметила, что выбранная государством стратегия заставляет западную аудиторию задаваться вопросом — зачем им поддерживать Украину финансово, если украинцы и так уже «вот-вот победят»?

Новости о происходящем на фронте попадают к украинцам через социальные медиа и с помощью «сарафанного радио» вопреки цензуре, заявила исполнительный директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк. «Почти у каждого в Украине есть родственники или друзья на фронте, или те, кто напрямую пострадали от войны. Если не сообщать негативную информацию — это убьет доверие к правительству», — пояснила Романюк.

Она также обратила внимание на сократившееся число зрителей «Телемарафона» (курируемая государством трансляция, освещающая события на фронте), а также на данные Международного республиканского института, расположенного в США, которые говорят о снижении уровня поддержки Зеленского.

Ярким примером украинской «контропропаганды» один из собеседников издания назвал освещение Украиной событий в Бахмуте, когда прогосударственные СМИ создавали образ успешной операции, пока западные партнеры объясняли Киеву, что Бахмут не стоит огромных человеческих потерь.

Официальные телеграм-каналы и сообщества в социальных сетях называли Бахмут исключительно «Крепость Бахмут» или «Несокрушимый Бахмут», однако в течение нескольких дней после захвата города подобные сообщения исчезли. Зеленский никогда официально не признавал отступления от Бахмута, а министерство обороны Украины пыталось представить ситуацию так, что битва за город еще не проиграна. Источник отметил, что в это же время медиа начали говорить о «невероятном истощении, страданиях тысяч семей, невероятном ежедневном числе жертв, о напряжении и сомнениях», из-за чего западному зрителю стало казаться, что две пропагандистские машины сражаются друг с другом, чтобы перехватить пропагандистскую повестку.