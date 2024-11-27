В Китае началось расследование в отношении министра обороны Китая Дун Цзюня в связи с коррупционным скандалом, затронувшим руководство Народно-освободительной армии страны (НОАК). Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Дун Цзюнь, назначенный на пост в декабре 2023 года, стал третьим министром обороны подряд, в отношении которого ведется расследование по подозрению в коррупции. Какие именно обвинения ему предъявлены, газета не сообщает.

Предыдущий глава Минобороны Китая Ли Шанфу был отстранен всего через семь месяцев после своего назначения. Под следствием находится и предшественник Ли Шанфу Вэй Фэнхэ. В 2023 году лидер КНР Си Цзиньпин также сместил двух высших офицеров, командовавших ядерными силами Китая — генерала Ли Ючао, возглавлявшего ракетные войска, и его заместителя Лю Гуанбиня.

Американские военные и чиновники в разговоре с FT предположили, что расследования в отношении руководства НОАК подрывают доверие Си Цзиньпина к вооруженным силам страны и поднимают вопрос о том, смогут ли они «развить потенциал для вторжения на Тайвань к 2027 году». Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала публикацию FT «погоней за тенью», передает Bloomberg.

Министр обороны не является самой влиятельной военной фигурой в Китае, поскольку вооруженными силами командует Центральный военный совет КНР. Глава Минобороны обычно становится членом совета, но Дун Цзюня в начале этого года не включили в его состав, отмечает Reuters. Не вошел он и в Государственный совет — исполнительный орган КНР на уровне кабинета министров.

В последний раз Дун Цзюнь упоминался в китайских государственных СМИ на прошлой неделе в связи с поездкой в Лаос, где он отказался от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, сославшись на действия США в отношении Тайваня. Остин назвал это решение неудачным.