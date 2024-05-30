У стран Североатлантического есть менее 5% необходимых мощностей в области противовоздушной обороны для защиты государств Восточной и Центральной Европы от полномасштабного нападения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами НАТО.

По словам высокопоставленного дипломата альянса, способность защищаться от воздушных ударов является важной частью плана НАТО по защите Восточной Европы.

«И сейчас у нас этого нет», — отметил он.

Другой собеседник издания подчеркнул, что ПВО — одна из самых больших дыр, «которые у нас есть». «Мы не можем это отрицать», — сказал он.

Источники издания отметили, что на сегодняшний день страны НАТО инвестируют в новые решения ПВО, включая истребители.

«Поэтому мы уверены, что сдерживание НАТО против России останется сильным», — сказали собеседники Financial Times.

При этом, старший научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных служб в Лондоне рассказал, что возможности противовоздушной обороны Великобритании совершенно недостаточны.

По данным издания, у шести британских эсминцев ПВО есть конструктивные недостатки. Также шесть комплексов ПВО Sky Sabre имеют радиус действия в 40 км, а два из них расположены за границей.