У стран Североатлантического есть менее 5% необходимых мощностей в области противовоздушной обороны для защиты государств Восточной и Центральной Европы от полномасштабного нападения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами НАТО.
По словам высокопоставленного дипломата альянса, способность защищаться от воздушных ударов является важной частью плана НАТО по защите Восточной Европы.
«И сейчас у нас этого нет», — отметил он.
Другой собеседник издания подчеркнул, что ПВО — одна из самых больших дыр, «которые у нас есть». «Мы не можем это отрицать», — сказал он.
Источники издания отметили, что на сегодняшний день страны НАТО инвестируют в новые решения ПВО, включая истребители.
«Поэтому мы уверены, что сдерживание НАТО против России останется сильным», — сказали собеседники Financial Times.
При этом, старший научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных служб в Лондоне рассказал, что возможности противовоздушной обороны Великобритании совершенно недостаточны.
По данным издания, у шести британских эсминцев ПВО есть конструктивные недостатки. Также шесть комплексов ПВО Sky Sabre имеют радиус действия в 40 км, а два из них расположены за границей.
- 27 мая Bild писал, что члены НАТО обсуждают возможность укрепления противовоздушной обороны запада Украины с помощью своих систем ПВО.
- 23 мая премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предложили приступить к созданию системы ПВО Евросоюза. Как писал Bloomberg, система должна быть способна «защищать общее воздушное пространство ЕС от ракет, самолетов и беспилотников».
- В марте итальянская газета Corriere della Sera (CdS) писала, что НАТО необходимо как минимум 300 тысяч солдат для защиты восточного фланга Европы, от Балтийского до Черного моря. По данным издания, альянс начал усиливать восточный фронт в 2017 году, сформировав четыре батальона на эстонской, латвийской, литовской и польской территориях. В 2022 году было создано еще четыре батальона в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.