Члены НАТО обсуждают возможность укрепления противовоздушной обороны запада Украины с помощью своих систем ПВО, пишет Bild со ссылкой на два источника. По их словам, над созданием коалиции для реализации этой идеи работает Польша.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Bild говорил, что расширенная противовоздушная оборона позволит защитить «миллион людей у границ НАТО и ЕС».

Помимо противовоздушной обороны, западные страны обсуждают возможность обучения украинских солдат на территории Украины, пишет издание. В частности, эту идею поддержала Литва. Глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Вильнюс готов стать частью коалиции, которую, по его мнению, могла бы возглавить Франция или другая страна.

«Это не будет эскалацией, это не будет боевой миссией. Но это обеспечит более эффективное проведение учений, ближе к местам, где нужны войска, и с более простой логистикой», — считает Ландсбергис.

Аналогичную позицию выразил экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге. По его словам, отправка нескольких инструкторов на Украину «имеет больше смысла и более экономична», чем перелет «сотен тысяч украинцев по Европе».

Создание коалиции также поддержали в Латвии. «Если бы существовала коалиция, прибалты бы ее поддержали. Мы устали от страха Запада», — сказал в разговоре с Bild экс-глава латвийского Минобороны Артис Пабрикс.

По данным Bild, несколько стран НАТО выразили готовность поставлять оружие и боеприпасы к линии фронта. Несколько членов альянса, включая Великобританию, Канаду и Эстонию, намерены в будущем доставлять помощь не только к украинской границе, но и за ее пределы, пишет издание.

Как указывает Bild, проблема с планами всех стран НАТО в отношении Киева заключается в том, что им нужен «зеленый свет» от США, которого сейчас нет. Кроме того, критически к любой прямой помощи Киеву относится канцлер Германии Олаф Шольц, который недавно отверг планы по совместной противовоздушной обороны Украины, пишет издание.

На фоне этого восточноевропейские политики опасаются, что Шольц оказывает давление на Белый дом, чтобы тот не соглашался ни на одно из предложений стран восточного фланга НАТО о более прямой поддержке Украины, утверждает Bild.

Возможность отправки западных войск на Украину

Заявления об отправке войск на Украину переодически звучат от разных западных политиков. В частности, об этом уже не раз говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он указывал, что такое развитие событий возможно в том случае, если рухнет оборона ВСУ или если поступит запрос от самого Киева. В Кремле эти заявления посчитали «опасной тенденцией».

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем в начале мая рассказал, что возможность отправки войск на запад Украины для выполнения небоевых задач в эстонских военных кругах обсуждалась еще несколько месяцев назад, но по результатам этих дискуссий не было принято никаких решений.

13 мая Breaking Defense со ссылкой на советника эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла сообщило, что правительство Эстонии обсуждает возможность отправки своих военных в западные регионы Украины. Собеседник издания отметил, что такой шаг поможет обеспечить тыловую поддержку украинским солдатам и освободить дополнительные силы ВСУ для ведения боевых действий на фронте.

Позднее президент страны Алар Карис в интервью финской Yle заявил, что он не уполномочен принимать решения об отправке войск на Украину, поскольку это входит в обязанности парламента. В то же время Карис выразил мнение, что Киеву нужны не западные войска, а вооружение.

«Если этот момент когда-нибудь наступит, то вопрос об отправке войск должен быть обсужден не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости», — сказал президент.

Также Карис подчеркнул, что Таллин сделает все возможное, чтобы «поставить Россию и [президента России Владимира] Путина на колени».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину.