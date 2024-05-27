Президент Эстонии Алар Карис в интервью финской Yle заявил, что сейчас самое главное — «остановить российскую военную машину». По его словам, Таллин сделает все возможное, чтобы «поставить Россию и [президента России Владимира] Путина на колени».

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении боевых действий на Украине», — сказал Карис.

Что касается возможной отправки эстонских военнослужащих на Украину, то, по словам президента страны, он не уполномочен принимать такое решение.

«Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент принимает решение об отправке войск», — пояснил Карис.

По его словам, Киеву нужны не западные войска, а вооружение.

«Если этот момент когда-нибудь наступит, то вопрос об отправке войск должен быть обсужден не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости», — добавил президент.

13 мая Breaking Defense со ссылкой на советника эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла сообщило, что правительство Эстонии обсуждает возможность отправки своих военных в западные регионы Украины. По словам собеседника, это поможет обеспечить тыловую поддержку украинским солдатам и освободить дополнительные силы ВСУ для ведения боевых действий на фронте. Ролл также не исключил, что страны НАТО, выступающие против такого шага, «со временем» изменят свое мнение.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем в начале мая рассказал Breaking Defense, что возможность отправки войск на запад Украины для выполнения небоевых задач в эстонских военных кругах обсуждалась еще несколько месяцев назад, но по результатам этих дискуссий не было принято никаких решений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину, хотя заявления о возможной отправке войск в зону конфликта периодически звучат со стороны высокопоставленных европейских политиков. Об этом уже не раз говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, отправка войск может произойти, если рухнет оборона ВСУ или если поступит запрос от самого Киева. В Кремле эти заявления посчитали «опасной тенденцией».