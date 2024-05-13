Правительство Эстонии обсуждает возможность отправки своих военных в западные регионы Украины. Это поможет обеспечить тыловую поддержку украинским солдатам и освободить дополнительные силы ВСУ для ведения боевых действий на фронте, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на советника эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла.

Он рассказал изданию, что Эстония предпочла бы участвовать в полноценной миссии НАТО — «чтобы продемонстрировать более широкую совокупность силы и решимости». При этом Ролл не исключил, что в итоге Таллин будет действовать в составе меньшей коалиции.

«Дискуссии продолжаются. Мы должны рассмотреть все возможности», — сказал советник главы государства.

Он также не исключил, что страны НАТО, выступающие против такого шага, «со временем» изменят свое мнение.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем в начале мая рассказал Breaking Defense, что вопрос о возможности отправки войск на запад Украины для выполнения небоевых задач в эстонских военных кругах обсуждался еще несколько месяцев назад, однако по результатам этих дискуссий не было принято никаких решений.

Газета Corriere della Sera 8 мая сообщила, что члены НАТО на июльском саммите планируют официально отказаться от идеи отправки своих военнослужащих на Украину. По данным итальянского издания, соответствующий документ планируется подписать по итогам встречи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заверял, что альянс не намерен отправлять войска на Украину, но заявления о возможной отправке войск в зону конфликта периодически звучат со стороны высокопоставленных европейских политиков. В частности, такой сценарий уже не раз допускал президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам французского лидера, отправка войск может произойти, если рухнет оборона ВСУ или если поступит запрос от самого Киева. В Кремле эти заявления посчитали «опасной тенденцией».

В опубликованном 8 мая интервью итальянскому агентству ANSA Столтенберг повторил, что НАТО не собирается размещать войска на Украине. По его словам, когда он недавно посещал Украину, украинцы просили не ввода войск НАТО, а только увеличения поддержки. Об отказе отправлять войска на Украину ранее говорили такие страны, как США, Великобритания, Чехия, Венгрия, Германия, Италия и Нидерланды.

В конце февраля Кремль предупреждал, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным» в случае появления на Украине натовских военных.