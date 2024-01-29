Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если Будапешт снова заблокирует помощь Киеву, пишет Financial Times со ссылкой на документ, разработанный в ЕС. По данным газеты, Брюссель нацелен обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательности страны.

В документе, с которым ознакомилось издание, сказано, что, если Орбан не отступит от намерения заблокировать использование бюджета ЕС для предоставления финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, другие лидеры ЕС должны публично заявить о позиции навсегда прекратить финансирование Венгрии со стороны союза.

В ЕС считают, что без этого финансирования европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестициях в Венгрию. Такое наказание «может быстро спровоцировать дальнейшее увеличение стоимости финансирования государственного дефицита и падение курса валюты», пишет FT.

1 февраля состоится встреча глав государств ЕС, на которой планируется рассмотреть вопрос о выделении 50 млрд евро дополнительного финансирования Украине до 2027 года. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в преддверии встречи раскритиковал поддержку Киева и продолжение конфронтации с Москвой путем принятия 13-го пакета санкций ЕС.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сказал изданию, что ему неизвестно о подобных угрозах. При этом, по его словам, Будапешт не поддастся давлению.

«Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь», — пояснил глава ведомства.

Министр отметил, что власти Венгрии направили новое компромиссное предложение ЕС и предварительно согласились предоставить Украине помощь, если Евросоюз добавит пункт о возможности изменения решения в будущем.