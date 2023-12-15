Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине пакета помощи в размере €50 млрд, об этом он написал на своей странице в X (бывшая Twitter). К рассмотрению этого вопроса ЕС вернется в январе 2024 года, отметил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Итог ночной смены [саммита лидеров стран ЕС]: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал Орбан.

Шарль Мишель подчеркнул, что европейские лидеры не смогли согласовать бюджетный план Евросоюза, включающий помощь Украине, из-за возражений со стороны одного государства. О какой стране идет речь, Мишель не уточнил. «Я не хочу вдаваться в детали. <…> В ближайшие недели я буду работать с коллегами, чтобы подготовить саммит, который состоится в начале следующего года», — указал глава Европейского совета.

Reuters cо ссылкой на официальные лица также отметило, что лидеры 26 из 27 стран-участниц ЕС поддержали «компромиссное» бюджетное предложение, которое выдвинул председатель саммита Шарль Мишель.

«У нас еще есть время, в ближайшие несколько недель Украина не останется без денег. Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года. Мы думаем о конце января», — заключил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Накануне Лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в союз. Статус кандидата на вступление в содружество также получила Грузия. Кроме того, переговоры о вступлении в ЕС начнутся с Боснией и Герцеговиной, «как только [страной] будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства», отметил Шарль Мишель.

Орбан заявил, что не участвовал в принятии решения начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС и по-прежнему считает эту инициативу «плохой». «Это совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение — начинать переговоры с Украиной в таких обстоятельствах», — прокомментировал он решение лидеров ЕС.

The Guardian писала, что Орбан покинул зал во время принятия решения по началу переговоров с Украиной. Politico со ссылкой на источники отмечало, что уйти со встречи и сходить за кофе в этот момент Орбану предложил немецкий канцлер Олаф Шольц.

До саммита против начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС также выступали Австрия и Словакия.