Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента Польши Анджея Дуду из-за его призыва конфисковать и потратить замороженные в Европе российские активы на €260 млрд, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Дуда выступил с таким предложением вечером 18 декабря во время переговоров в Брюсселе, организатором которых выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже не используете евро!» — крикнул Шольц, обращаясь к Дуде, тем самым «напугав других присутствующих лидеров».

Идею, которую озвучил Дуда, поддержали не входящие в еврозону США и Великобритания, против выступили использующие евро Германия, Франция и Италия.

О том, что ЕС и США решили заморозить российские активы, стало известно в феврале 2022 года. До этого под западные санкции попадали центробанки Ирана, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. По данным Банка России и Минфина, под блокировку попали примерно $300 млрд. При этом рабочая группа «Российская элита, посредники и олигархи» (REPO, состоит из заместителей министров финансов ЕС, Австралии и стран «Большой семерки») называет сумму в размере порядка $280 млрд.

В апреле президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов, который предусматривает возможность конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов. По данным Конгресса США, в стране хранится $4-5 млрд активов российского ЦБ.

Страны ЕС согласовали план по использованию прибыли от замороженных российских активов в мае. В опубликованном решении Совета ЕС говорится, что Евросоюз не намерен переводить России доходы от использования заблокированных активов даже после прекращения действия санкций.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины. Действия Запада он назвал «воровскими» и отметил, что Европа пошла по худшему пути, решив использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.