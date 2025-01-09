Американский миллиардер и соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск обсудил с окружением возможность отстранения премьер-министра Великобритании Кира Страмера от его должности, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, дестабилизация лейбористского правительства, согласно плану, должна произойти до следующих выборов в Великобритании, которые назначены на 2029 год.

«Он считает, что сама западная цивилизация находится под угрозой», — сказал один из собеседников издания.

По данным FT, бизнесмен искал информацию о том, можно ли заручиться поддержкой альтернативных политических движений Великобритании, чтобы добиться смены главы кабмина. В их числе — правая популистская партия реформ.

Маск в начале января сказал, что партии реформ Великобритании нужен новый лидер. Миллиардер считает, что глава партии Найджел Фарадж не обладает качествами, которые необходимы политическому лидеру. По данным источников, Маск изучает кандидатов, которые станут возможной заменой Фараджа.

В течение последних месяцев бизнесмен проявлял интерес к британской политике и критиковал правительство Страмера. Например, на прошлой неделе Маск потребовал расследовать случаи сексуализированного насилия, которые совершили преступные банды в нескольких британских городах. Страмера американский миллиардер назвал соучастником массовых изнасилований.

В начале января стало известно, что британское правительство отказалось от национального расследования случаев насилия над детьми в городах на севере Англии. Так, с конца 1980-х до 2010-х годов в Ротерем произошло не менее 1,4 тыс. сексуальных преступлений против детей, к большинству из них была причастна банда, в которую в основном входили британцы пакистанского происхождения. По информации «Би-би-си», подростков обеих полов насиловали и заставляли заниматься проституцией.

По словам Маска, Стармер, возглавляя в 2008—2013 годах прокуратуру, знал о масштабах происходящего и замалчивал это.

NBC News ранее сообщал, что Маск пытается через соцсеть X влиять на политику стран Евросоюза так же, как он это делает в США. Президент Франции Эммануэль Макрон, не называя миллиардера по имени, заявил, что никто еще 10 лет назад и подумать не мог о том, что «владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии» (речь идет о его поддержке ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии», обвиняемой в связях с неонацистами — прим. RTVI).

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале января заявил, что обеспокоен той поддержкой, которую Маск выражает ультраправой партии «Альтернатива для Германии», так как часть ее программы — это «ультраправый экстремизм».