В Евросоюзе обсуждают возможность возобновления крупных поставок газа из России в рамках потенциального урегулирования конфликта на Украине, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. В Еврокомиссии связь между восстановлением импорта российского газа через Украину и мирными переговорами не подтвердили.

Сторонники возобновления поставок российского трубопроводного газа в страны Евросоюза утверждают, что такой шаг позволит снизить высокие цены на энергоносители в Европе и побудить Россию сесть за стол переговоров, а также даст Москве и Киеву повод придерживаться соглашения о прекращении огня, пишет FT.

Идею одобрили некоторые официальные лица из Германии, Венгрии и других европейских стран, которые хотят таким способом уменьшить затраты на энергию, рассказали FT три источника.

«В конце концов, все хотят снизить расходы на энергию», — признал высокопоставленный представитель ЕС.

Однако такое предложение «привело в ярость» брюссельских чиновников и дипломатов из некоторых стран Восточной Европы, которые стремятся сократить объемы импорта российских энергоносителей в ЕС.

«Это безумие. Насколько глупыми мы должны быть, чтобы даже думать о таком варианте?» — цитирует газета одного из чиновников.

Свою обеспокоенность также выразили и некоторые экспортеры сжиженного природного газа из США, планирующие выйти на европейский рынок. Они переживают, что восстановление поставок газа из России может сделать их продукцию неконкурентоспособной, рассказали два источника FT. Стоимость газа в Европе обычно в три-четыре раза выше, чем в США, отмечает газета.

Сегодня российский газ поступает в Европу через один оставшийся газопровод — «Турецкий поток», идущий из Турции в Венгрию. Евросоюз планирует целиком избавиться от закупок российского ископаемого топлива к 2027 году. В марте этого года комиссар ЕС по энергетике Дан Йёргенсен должен выступить с планом по достижению этой цели, напоминает FT.

Импорт газа из России до начала военного конфликта на Украине составлял около 40% от общего объема поставок в Евросоюз, а его крупнейшим импортером была Германия. В 2024 году доля российского газа в общем объеме поставок в ЕС составляла около 10%, а по истечении транзитного контракта между Россией и Украиной 1 января 2025 года этот показатель снизился вдвое, пишет газета.

В Еврокомиссии, комментируя сообщение FT, отказались подтверждать связь между возможностью вернуться к крупным поставкам российского газа в Евросоюз с потенциальными переговорами по урегулированию конфликта на Украине.

«Сейчас мы не делаем никакой связи с мирными переговорами. Когда будут такие переговоры, когда этот момент наступит, то они будут с Украиной. Мы не подтверждаем никаких связей между поставками газа через Украину и мирными переговорами», — сказала журналистам глава пресс-службы ЕК Паула Пино.

В свою очередь в Госдуме усомнились в готовности ЕС возобновить закупку российского газа. «Несколько стран Европы — это еще не вся Европа. В любом случае, это процесс, который только в начале обсуждения», — заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.