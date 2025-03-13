Власти Венгрии пригрозили заблокировать продление санкций, введенных Евросоюзом в отношении около 2 тысяч россиян, если ограничительные меры не снимут с бизнесмена, основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников издания, знакомых с обсуждениями вопроса, постпред Венгрии при ЕС потребовал, чтобы Фридмана убрали из санкционного списка в качестве условия того, что Будапешт согласится с продлением остальных санкций.

Европейские санкции, которые включают в себя заморозку активов и запреты на въезд, истекают 15 марта, для их продления нужно согласие всех 27 членов ЕС. Послы встретятся в Брюсселе 13 марта после нескольких дней переговоров, которые не привели к компромиссу. Как отмечает FT, стремление Венгрии добиться отмены санкций против Фридмана поддерживает Люксембург.

Изначально Венгрия настаивала на снятии санкций с восьми человек, включая бизнесмена Алишера Усманова, его сестру Гульбахор Исмаилову, владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, акционера «Акрона» Вячеслава Моше Кантора, министра спорта Михаила Дегтярева, главу группы «Альянс» Мусу Бажаева, а также Петра Авена, многолетнего бизнес-партнера Фридмана. Однако позднее Будапешт сократил список требований, оставив запрос на исключение из списка Фридмана.

Персональные европейские санкции против Фридмана ввели в феврале 2022 года по двум основаниям: поддержка действий Москвы против Киева и финансовая помощь политике России. В рамках ограничений все счета Фридмана в европейских банках заморозили, он лишился права въезжать в ЕС и получать оттуда любые активы.

В марте 2024 года санкции снова продлили, но теперь как против «ведущего бизнесмена, участвующего в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации».

В апреле суд ЕС отменил первоначальные основания для ограничений против Фридмана, действовавших с февраля 2022 по март 2023 года. Там не нашли достаточно признаков, что тот поддерживал действия России на Украине. Положение о «ведущем бизнесмене» в суде не рассматривали, а потому санкции все еще действуют.

В августе Совет Евросоюза отказал Фридману в просьбе отменить действующие санкции, отмечали «Ведомости» со ссылкой на запрос предпринимателя на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC). В запросе Фридмана сказано, что в июле Совет ЕС в двух кратких письмах без объяснений сообщил о намерении сохранить все обвинения против бизнесмена.